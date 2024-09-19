人民网巴黎9月18日电 （记者于超凡）当地时间9月18日，法国国立吉美亚洲艺术博物馆和西安曲江艺术博物馆合作举办的“互鉴共通·龙凤呈祥”中国明代金器特展在法国巴黎开展，藏品展示时间将持续至2025年1月中旬。特展由吉美博物馆中国织物和家具藏品研究员伊莲娜·加斯库尔和该馆韩国和古代中国艺术藏品研究员阿尔诺·贝特朗策展，被列入“中法建交60周年暨中法文化旅游年”法方重点文化交流项目。

明代金器展展区一角。人民网记者 于超凡摄

吉美博物馆观众雅尼克·林茨表示，今年是中法文化年，吉美博物馆希望策划一个以装饰艺术为主题的展览，我们选择了展示明朝宫廷的奢华美丽，尤其是通过女性之美和珠宝来表现。在中国文明的漫长历史中有多个黄金时代，明代是其中之一。有趣的是，这个时期见证了中国与欧洲之间的密切联系，那是一个伟大的时代，葡萄牙商站在全球建立、马可波罗进行环球旅行，还有印刷术的发明。

当地观众欣赏藏品。人民网记者 于超凡摄

“戴金翠之首饰，缀明珠以耀驱”，是中国古代诗词里描绘金饰之美的名句。当欧洲处于文艺复兴时代的同期，明朝在迁都北京后，修建了紫禁城。大明王朝在安定中走进了艺术的黄金时代，创造出了瓷器、漆器、纺织品、绘画、景泰蓝等丰富的艺术瑰宝，其风格以典雅精致为主要特点。由于黄金价值极高，明代金器多已熔化重铸为迎合后世时尚潮流之新作，流传至今的寥寥无几。

法国观众在展区拍照留念。人民网记者 于超凡摄

本特展的展品均来自西安曲江艺术博物馆的典藏，藏品保存完好、璀璨夺目。西安曲江艺术博物馆坐落于古都西安，收藏有明清两代的金器文物精品。西安曲江艺术博物馆馆长、陕西历史博物馆前馆长周天游表示，该馆始终坚持推动中国历史文化“走出去”，该馆馆藏曾在中法建交50周年之际在联合国教科文组织总部受邀展示，近年来曾在罗马尼亚等国展出。

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