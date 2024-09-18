新华社北京9月18日电 外交部18日公布关于对美国军工企业采取反制措施的决定。全文如下：

关于对美国军工企业采取反制措施的决定

（2024年9月18日中华人民共和国外交部令第12号公布，自2024年9月18日起施行）

美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对美国内华达山脉公司、摇杆舵公司、立方公司、S3航空防务公司、特科姆公司、文本矿公司、扁平地球管理公司、ACT1联邦公司、埃克索维拉公司等9家后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：

一、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；

二、禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

本决定自2024年9月18日起施行。

附件：反制清单

外交部

2024年9月18日

附件

反制清单

一、内华达山脉公司（Sierra Nevada Corporation）

二、摇杆舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）

三、立方公司（Cubic Corporation)

四、S3航空防务公司（S3 AeroDefense）

五、特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）

六、文本矿公司（TextOre）

七、扁平地球管理公司（Planate Management Group）

八、ACT1联邦公司（ACT1 Federal）

九、埃克索维拉公司（Exovera）

(责编：杨光宇、胡永秋)