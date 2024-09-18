人民网约翰内斯堡9月16日电 （记者邹松）南非当地时间9月14日13时19分，中国电建集团山东电力建设第三工程有限公司（以下简称“山东电建三公司”）南非红石100兆瓦光热电站项目顺利实现首次并网成功，机组各项性能参数、指标优良，各系统运行稳定，标志着项目又一个重要里程碑点顺利完成。

南非红石100兆瓦光热电站项目现场。山东电建三公司供图

该项目是撒哈拉沙漠以南首个塔式熔盐光热电站，也是南非北开普省最大的投资项目。这一重要进展标志着项目建设迈出了关键一步，为后续的满负荷运行奠定了坚实基础。南非红石光热电站项目采用了先进的塔式熔盐储能技术，现场安装了41260面定日镜，镜子将太阳光精准反射至光塔吸热器，将熔盐从约290℃加热至约565℃，热熔盐存储在特制熔盐罐中，储热能力可支撑机组进行12个小时满负荷运行，确保夜间持续发电。

中外建设者共庆项目并网成功。山东电建三公司供图

项目建成后，每年将为南非电网提供480吉瓦时清洁电力，满足约20万户南非家庭用电需求，大幅减少对传统化石能源依赖，降低当地碳排放，对南非能源转型具有重要战略意义。同时，在整个生命周期中，光热电站每度电的碳排放远低于光伏电站，这一成就将有力推动南非应对气候变化，助力其实现清洁能源发展目标。项目为当地提供直接就业岗位超过600个，工程高峰期雇工约1800人，为当地经济社会发展作出重要贡献。

南非红石100兆瓦光热电站项目现场。山东电建三公司供图

(责编：艾雯、杨牧)