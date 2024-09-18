人民网约翰内斯堡9月16日电 （刘畅）9月10日，在各界的高度期待与关注下，延锋座椅南非工厂的投产暨产品下线仪式在罗斯林（Rosslyn）隆重举行。这一具有里程碑意义的活动吸引了包括来自茨瓦尼市政府、宝马南非公司、南中经贸协会、宝马零部件产业园以及延锋国际座椅系统的高层领导在内的多方重要人物出席。

延锋座椅南非工厂坐落于罗斯林工业园区内，占地面积达1.6万平方米，融合了先进的生产理念与高效的布局规划。

延锋座椅南非工厂投产总监陈默致辞。延锋座椅南非工厂供图

在投产仪式上，延锋座椅南非工厂投产总监陈默和尤尔根·莫茨库斯（Juergen Motzkus）分别发表讲话，他们强调了南非工厂的投产标志着延锋座椅国际化战略布局的重要进展。陈默表示，南非工厂的投产是对南非市场潜力的认可，也是延锋座椅扩大与宝马合作关系的重要步骤。工厂将利用延锋座椅在座椅制造领域的先进技术，凭借其在中国市场的丰富经验，为南非宝马提供优质座椅，不断提升客户满意度。

宝马南非公司的供应链及零部件质量总经理保罗·利维特致辞。延锋座椅南非工厂供图

宝马南非公司的供应链及零部件质量总经理保罗·利维特（Paul Livett）在仪式上发言，高度赞扬了延锋座椅在过去两年中展现出的快速建设和专业开发能力，并表达了对未来与延锋集团的下属汽车零部件企业深入合作的期待。

延锋国际座椅系统有限公司总经理李占岭致辞。延锋座椅南非工厂供图

延锋国际座椅系统有限公司总经理李占岭向所有来宾表示欢迎，并介绍了延锋座椅的全球设计能力、先进制造经验、海内外布点情况和市场地位。他提到，南非工厂作为延锋座椅首个海外宝马整椅项目的制造基地，对于推动公司海外业务的发展具有重要意义。

南非当地政府代表参加了仪式，并祝贺延锋座椅南非工厂正式投产。当地政府代表指出，该工厂将为当地创造超过500个的就业岗位，促进相关产业发展，为南非经济作出积极贡献。

李占岭和利维共同为刚下线座椅揭幕。延锋座椅南非工厂供图

延锋座椅南非工厂全体员工合影。延锋座椅南非工厂供图

(责编：艾雯、杨牧)