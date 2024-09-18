人民网班珠尔9月16日电 （记者黄培昭）由冈比亚首都班珠尔驱车东行，大约两个小时，来到该国中河区的萨普一带，中国援冈比亚农业技术项目便位于这里。

中国农业专家培育的杂交水稻长势喜人。人民网记者 黄培昭摄

萨普地区盛产水稻。记者沿途看到，田间水稻刚刚抽穗，碧绿的稻叶在阳光下闪着油亮的光泽，穗子饱满挺立，微风拂过，层层稻浪轻轻荡漾，展现出蓬勃的旺盛长势。

中国援冈比亚农业技术援助项目牌子。人民网记者 黄培昭摄

这是中国农科人员种植的杂交水稻。与此形成鲜明对比的是，当地人种的普通水稻，有的虽然已经开始抽穗，但穗子稀疏瘦弱，稻叶泛黄卷曲，仿佛失去了生机，显得萎靡不振。

农业是中冈双方重点合作领域之一，两国复交以来中方已在冈比亚连续开展两期农业技术援助项目。2期援冈农业技术合作项目从留守期平稳过渡，并于2023年2月24日正式启动。

袁隆平农业高科技股份有限公司国际培训学院国别经理黄智告诉人民网记者，在冈比亚农业部职能部门和地区农业局的配合下，2期项目高产技术示范、品种筛选推广、技术培训扶持和附带工程等工作总体推进顺利，在高产栽培技术推广、水稻生产全程机械化和当地农业合作社技术扶持等方面取得的阶段成果，获得冈方一致认可和高度评价。

中国农业专家在查看水稻。人民网记者 黄培昭摄

44岁的穆萨·达博，是美国籍冈比亚人，2018年他受父辈影响返回冈比亚成立了Maruo Farms农业公司，开始水稻种植，但因自然环境和技术限制，产量很差。2019年7月，穆萨与中国项目组对接，项目组通过改善种植环境、提高机械化水平、技术培训等多方面支持，使穆萨的农场从低产到丰产、从无序到有序，实现了可喜的蝶变。

冈比亚总统巴罗说，中国农业专家们不畏艰辛，扎根内地，在示范种植、农机推广等方面取得了突出成绩，培训了1300多名农业技术人员，为冈比亚现代农业发展和应对粮食危机作出了巨大贡献。“中国农业专家培育的高产水稻种子，每公顷产量高达10.7吨，是同等技术水平下冈比亚当地水稻品种产量的近三倍。”

中国驻冈比亚大使刘晋说，中国杂交水稻技术推广至五大洲、70多个国家，造福当地人民。“作为农业大国和冈比亚的好兄弟、好伙伴，中国将继续秉持‘真、实、亲、诚’对非合作理念，推进中冈在农业等领域的务实合作，助力冈尽早实现国家粮食安全目标。”

(责编：艾雯、杨牧)