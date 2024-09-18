人民网巴黎9月16日电 （记者何蒨）9月16日，上海西岸美术馆与蓬皮杜中心第二轮五年展陈合作揭幕仪式在巴黎蓬皮杜中心举行，上海市市长龚正与蓬皮杜中心主席罗朗·乐朋为第二轮合作揭幕，同时参加仪式的还有上海市人民政府秘书长马春雷、中国驻法国大使馆公使陈力、法国文化部国际处处长亚尼克·福尔、西岸美术馆执行馆长陈安达等。此次揭幕仪式标志着双方在文化与艺术领域的深度合作进入全新阶段，为中法文化交流谱写了新篇章。

在新一轮合作周期中，双方将在首轮合作的基础上，聚焦百年以来具有开创性的艺术运动。其中，常设展单元将开启全新三部曲，以“景观”、“现实主义”、“造型主义”为主题，回顾世界现当代艺术的发展历程，而合作特展单元将进一步基于中法两国文化生态，回溯艺术史上重要的人物和作品。此外，合作还将进一步推动中法两国的文化交流与对话，共同策划更多跨地域、跨学科、跨代际的文化项目。

此次揭幕仪式还预告了下月即将在蓬皮杜中心亮相的《目：中国境象》展览，该展览由双方共同策划，旨在展示中国当代艺术的新生力量，为全球观众呈现中国文化的独特视角与创造力。

在第二个五年阶段，双方将持续推动中法文化艺术的交流与融合，深化各个合作层面。西岸美术馆和蓬皮杜中心的合作，也是中法两国文化交流、文明共鉴的重要成果。

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