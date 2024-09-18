新华网开普敦9月18日电（记者王雷）南非立法首都开普敦的华侨华人和当地民众近日在开普敦中华会馆齐聚一堂举行庆祝活动，共同迎接中秋和国庆佳节的到来。

9月15日，南非开普敦华侨华人和当地民众在开普敦中华会馆齐聚一堂举行庆祝活动，共同迎接中秋和国庆佳节的到来。（记者 王雷 摄）

此次开普敦侨界“迎中秋 庆国庆”联欢晚会由开普敦中国和平统一促进会主办，开普敦华星艺术团协办。中国驻开普敦总领事尤文泽、开普敦中国和平统一促进会会长陈朱金、开普敦华星艺术团团长董钢、南非西开普省及开普敦当地部分官员以及华侨华人和当地民众共500余人出席活动。

尤文泽在活动上发表致辞说，中秋节寄托了对团圆的美好祝愿，他代表中国驻开普敦总领馆向领区所有华侨华人致以节日祝贺和诚挚问候。

尤文泽说，强大的祖国是海外侨胞的坚强后盾，不断提升的中南关系则为侨胞长期生活和工作发展创造良好的环境。他希望当地侨胞把握机遇，开拓进取，将个人的发展融入民族复兴伟业，推动构建中非、中南命运共同体，形成同心共圆中国梦的强大合力。

开普敦是南非西开普省省会。代表省政府出席活动的南非西开普省基础设施部长特尔图伊斯·西默斯（Tertuis Simmers）发表致辞说，他很高兴有机会与来自全省各地的华侨华人一起祝福和平、繁荣、进步和团圆。他说，华侨华人对社区振兴发挥着至关重要的作用，西开普省将继续加强与华侨华人关系，努力使西开普省像中国一样成为机遇和增长的灯塔。

陈朱金在活动上说，海外华侨华人的未来与祖国的繁荣息息相关。随着共建“一带一路”倡议的推进，海外华侨华人深感祖国与世界的联系愈发紧密，也愈发感受到自己作为连接桥梁的角色更加重要。他表示，当地华侨华人将在新时代的征程上不忘初心，继续前行，为中华民族的伟大复兴，为中南两国的友好合作，为两国民众的美好生活共同努力。

9月15日，在开普敦华侨华人和当地民众共迎中秋国庆的庆祝活动上，开普敦华星艺术团龙狮队表演舞狮节目。（新华社记者 王雷 摄）

在当晚的庆祝活动上，开普敦侨界和当地的表演团体轮番上阵，表演了舞狮、武术和歌舞等精彩节目，赢得了阵阵掌声与喝彩。庆祝活动在一曲《歌唱祖国》中圆满结束。

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