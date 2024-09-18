人民网曼谷9月16日电 （记者简承渊）14日，“中秋月正圆，家国情愈浓——2024年全泰中国留学生中秋暨国庆晚会” 在曼谷中国文化中心剧场隆重举行。中国驻泰国大使馆临时代办吴志武、参赞许兰、一等秘书王欢、曼谷中国文化中心主任兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华、副主任赵歆等众多尊贵嘉宾莅临现场。此次活动由全泰中国学生学者联合会与曼谷中国文化中心联合主办，吸引了来自全泰41所高校的300余名学生学者参与，以海外学子的独特风采共襄盛举，表达了留学生共庆佳节、共筑美好未来的热切愿望。

晚会现场。主办方供图

晚会节目丰富多彩，精彩连连，包括感人至深的歌曲《灯火里的中国》、优美绝伦的舞蹈《忆长安》、刚柔相济的乐器演奏《我爱你，中国》、诗意盎然的朗诵《中秋之夜》、节奏鲜明的萨克斯重奏《瑶萨舞曲》及深情缅怀先烈的女声合唱《如愿》等多种艺术形式。表演者们以创新独特的方式传递了浓厚的中华情感，现场氛围热烈，掌声和喝彩声此起彼伏。

“全泰中国留学生中秋暨国庆晚会不仅是一场文化的盛宴，更是对中泰友谊的生动诠释，也让全泰中国留学生们深切感受到了祖国的温暖与慰藉。”在致辞中，吴志武临时代办期望广大学子能够不负韶华，以才华和智慧，为家国及中泰友好关系勾画出新的辉煌篇章。

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