张悦

“海上生明月，天涯共此时” “但愿人长久，千里共婵娟”，一轮明月、一首诗词，千百年来中国文人墨客对月抒怀，所留名句不胜枚举，让中秋节成为极具诗情画意的中国传统节日。近日，全球多国举办诗歌主题庆祝活动，以诗为媒、共话中秋。

新加坡中国文化中心与南京市文化和旅游局共同主办的2024“天涯共此时”中秋诗词游园会在新加坡中国文化中心成功举办。12位来自新加坡汪老师学园的小朋友用清脆悦耳的童声朗诵了19首经典中秋诗词。小朋友们富有童趣的朗诵表现得分外真挚自然，深深打动了现场观众，博得阵阵掌声。来自江西省诗词学会吟诵专业委员会的老师们朗诵、歌吟和演绎了多首诗词，让现场观众感受到了诗词的无穷魅力。新加坡中国文化中心通过一首首经典咏流传的诗词和新加坡的朋友们一同欢庆中秋佳节。

“诗词是中国文学宝库中的璀璨明珠，也是中华民族文化的瑰宝和精华。”中国驻新加坡大使夫人杨青表示，从节日习俗和诗词佳作中，一起体会中秋节承载的中华民族对美好生活的追求、对大自然的敬畏、对家庭团圆与世界和平的祈望，共同感受中秋节所寄托的中华文明“四海一家”的天下情怀，和所彰显的人类命运共同体“和合共生”的时代精神。

“今天我很享受，我们在这里不仅了解了中国中秋节美丽的神话传说，欣赏了关于月亮的诗词、歌曲和京剧表演，还了解到了中国以探月工程为代表的航天科技的伟大成就。中国文化很丰富，也很细腻，而且还不断增添新的内容。”参加仰光中国文化中心举办的“2024天涯共此时—中秋诗会”后，缅甸国家行政学院学生玛凯素琳这样感叹道。活动现场，仰光博文学校的师生表演了中秋诗句朗诵、京剧、小品、歌舞等精彩节目。仰光大学校长丁貌通表示，缅甸与中国山水相连、文化相通。中国有中秋节，缅甸也有月圆节。此次活动将使缅甸学生对中国传统文化有更多了解，从而促进两国人文交流。

此外，在白俄罗斯明斯克中国文化中心，150余名白俄罗斯中国文化爱好者齐聚一堂，用中文和白俄罗斯语吟诵以月亮为主题的诗歌；在罗马尼亚首都布加勒斯特的中国文化中心，当地知名诗人朗诵了与月亮有关的罗马尼亚名篇和原创诗作；在马耳他的中国文化中心，马耳他汉学家萨尔瓦托雷·朱弗雷用中文朗诵《春江花月夜》节选，中马青少年通过钢琴演奏、朗诵等方式共同演绎了苏轼名篇《水调歌头·明月几时有》；在老挝国立大学举行的活动上，中文系学生带来《再别康桥》《乡愁》等诗歌朗诵，还献上舞蹈《琵琶行》和歌曲《我和我的祖国》。

中秋节承载着人们对团圆和睦的美好追求，寄托着思念故乡、思念亲人之情，成为丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。中国古典诗词凝聚着中华文化独一无二的理念、志趣、气度、神韵，是中华民族的血脉，是全体中华儿女的精神家园。全球多国举办的诗歌主题庆祝活动让中国人对月亮生出的无限感慨，在世界范围内引起共鸣，令不同国家对中华文化有了更深刻认知，进一步促进中外文明交流互鉴。

(责编：崔译戈、杨牧)