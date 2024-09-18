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新研究：2025年至2050年抗生素耐药性或致3900万人死亡

2024年09月18日13:25 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦9月17日电（记者郭爽）一个国际研究团队近日在英国学术期刊《柳叶刀》上发表论文说，2025年至2050年间，全球预计将有超过3900万人死于抗生素耐药性。研究人员17日接受新华社记者采访时指出，抗生素耐药性已成为全球公共卫生的重大挑战，必须采取果断行动应对这一威胁。

　　抗生素耐药性是指致病微生物发生变化，对能杀死它们的抗生素产生耐药性。在这项最新研究中，研究人员对1990年至2021年间的抗生素耐药情况展开全球调查，覆盖204个国家和地区的5.2亿人。

　　结果发现，2021年全球估计有114万人死于抗生素耐药性，预计这一数字到2050年将达到191万人。预测还显示，到2050年，70岁及以上人群中抗生素耐药性所致死亡人数会大幅增加，抗生素耐药性所致死亡率最高的区域将是南亚、拉丁美洲及加勒比地区。

　　参与这项研究的瑞典卡罗琳医学院研究人员奥蒂亚·格雷17日接受新华社记者采访时说，研究结果表明，抗生素耐药性对老年人构成了最大威胁，鉴于全球人口正在迅速老龄化，预计抗生素耐药性所致死亡率将随时间推移继续上升。

　　多名研究人员呼吁，必须立刻采取果断行动应对抗生素耐药性威胁，具体措施包括改善药物获取渠道、控制药物过度使用、加强感染预防等。

(责编：刘叶婷、崔越)

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