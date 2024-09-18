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中东战地手记｜“我们必须想办法生存下去”——黎巴嫩旅游业者期盼和平

2024年09月18日13:23 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特9月18日电 中东战地手记｜“我们必须想办法生存下去”——黎巴嫩旅游业者期盼和平

　　新华社记者谢昊　程帅朋

　　在黎巴嫩首都贝鲁特以东20公里的黎巴嫩山上，记者见到普林塔尼亚宫酒店的老板皮埃尔·阿什卡尔时，他正一筹莫展。

　　“因为黎巴嫩真主党和以色列的冲突，酒店入住率下降了80%。”阿什卡尔说。

　　阿什卡尔是黎巴嫩旅游业酒店联合会会长。他的酒店位于小镇布鲁马纳，是黎巴嫩山地区的度假胜地，五星级酒店、特色餐厅和历史古迹林立，来自欧洲和海湾国家的游客喜欢到这里避暑度假。

　　旅游业是黎巴嫩重要经济支柱之一。阿什卡尔说，20世纪六七十年代，黎巴嫩旅游业名声在外，有“中东小瑞士”之称。地区冲突、经济危机、新冠疫情、贝鲁特大爆炸等一系列危机让黎巴嫩遭受重创。

　　2023年夏，全球旅游业复苏，黎巴嫩旅游业从业者也迎来他们期盼已久的游客，酒店业和餐饮业营收创下多年来新高。人们仿佛从旅游业的强劲复苏看到了黎巴嫩经济好转的希望。

　　可惜好景不长。去年10月，新一轮巴以冲突爆发。黎巴嫩真主党同以色列在黎以边境冲突持续不断。今年7月30日，以色列空袭贝鲁特南郊，打死黎巴嫩真主党高级军事指挥官舒库尔和多名平民。恐慌情绪进一步蔓延。

　　由于担心冲突升级，来黎巴嫩的游客数量锐减，返乡侨民也缩短停留时间。“往年夏天，返乡的黎巴嫩侨民通常会停留一两个月，今年平均只有10至15天。”阿什卡尔说。

　　在普林塔尼亚宫酒店工作逾30年的法迪·祖埃布怀念黎巴嫩山昔日的夏季旅游氛围。“以前，酒店入住率很高，很多家庭都预订10到15天。而现在，110间客房只有10到15间有客人入住，平均入住时间也只有一到两晚。”

　　酒店员工卡迈勒·卢特法拉告诉记者，酒店主要依靠夏季收入，受地区冲突影响，今年夏季订房不足，酒店收入难以支付全年运营成本，员工工资也明显下降。

　　战争结束仍遥遥无期。以色列军方已批准在黎巴嫩开展军事行动的计划，而黎巴嫩真主党也誓言与以色列战斗到底。形势让人难以乐观。“战争是旅游业的敌人，我们必须想办法生存下去。”阿什卡尔说。

　　“没有人喜欢战争，战争没有赢家。”曾经历数次黎以冲突的比沙拉表示，希望冲突早日结束，和平早日到来。

(责编：刘叶婷、崔越)

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