新华社哈尔滨9月18日电（记者杨思琪、王松）九一八事变爆发93周年之际，为联合开展日本细菌战研究，日本学者、黑龙江外国语学院特聘教授松野诚也向侵华日军第七三一部队罪证陈列馆披露一份731部队新档案，名为《陆军高等文官名簿 陆军书记官 陆军技师》。

日本学者松野诚也（左）和中国研究人员展示新档案。新华社记者 王松 摄

这份档案是松野诚也在日本国立公文书馆发现的。它是由日本陆军复员课在1945年编制完成，共267页，详细记载了从1944年2月至1945年8月日本细菌战部队的“技师”基本资料，总计100人。其中，包括731部队57名，100部队16人，1644部队11名，9420部队9名，1855部队7名，对其上任时间、晋升履历、出身大学、取得成绩等有明确记载。

松野诚也说，“技师”是指从事专门技术职业者，是享受高等官待遇的技术官员和核心研究力量，被编入陆军军属序列，多担任各研究部门负责人，主要从事各种细菌实验和医学研究。

图为《陆军高等文官名簿 陆军书记官 陆军技师》影印件。新华社记者 王松 摄

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员金士成介绍，初步研究发现，731部队对技师从事人体实验具有一套严格的评价和考核制度。在这些技师的表格上，标有“优秀”“良好”等红色字样。“冻伤班班长吉村寿人拥有4个‘优秀’、1个‘良好’，可见他从事的冻伤实验得到了很高的评价。”他说。

金士成说，此前公布的731部队留守名簿记载了50名技师，这份档案又发现了7名731部队技师。将两份资料进行比较研究，可以更加清晰地呈现731部队的总体形制与人员构成。

图为《陆军高等文官名簿 陆军书记官 陆军技师》影印件。新华社记者 王松 摄

“在日本细菌战6大细菌部队中，南京1644部队和广州8604部队的留守名簿尚未被发现。”松野诚也说，此次公布的档案记载了1644部队技师的情况，有利于增进对其人员构成的认知。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民说，此次公布的档案是深化日本细菌部队体系研究的重要证据，对于全面揭示日本细菌战罪行具有重要意义。这也是中日联合揭露日本细菌战罪行的一次尝试，未来可以团结更多和平力量，共同揭露日本细菌战暴行，铭记历史，捍卫和平。

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