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日本福岛核电站核残留物试提取工作再度中断

2024年09月18日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月18日电　日本东京电力公司（东电）17日说，由于提取装置的摄像头出现故障，福岛第一核电站2号机组反应堆内核燃料残留物的试提取工作再度中断。这是不到一个月时间内，该工作第二次被迫中断。

　　这是2023年3月6日从日本福岛县双叶郡双叶町拍摄的福岛第一核电站。新华社记者张笑宇摄

　　2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级强震，引发特大海啸。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站全部6个机组中的1至3号机组堆芯熔毁，形成核燃料残留物。这些残留物具有强放射性，如何取出1至3号机组安全壳内部的核残留物被认为是福岛核电站报废的最大挑战。

　　据估算，3个反应堆底部有核残留物共约880吨。东电计划利用带有抓手的伸缩装置，从2号机组挖取不到3克残留物作为样本，进行分析后决定下一步。

　　今年8月22日，东电尝试启动核残留物试提取工作，但因相关装置安装错误暂停。本月10日工作重启。

　　东电17日说，当天6时左右，提取装置上的4个摄像头中有两个出现故障，无法传回影像，导致无法实施远程操作。该公司一名负责人说：“目前不清楚故障原因。不修复摄像头，就无法进行试提取工作。”

　　东电方面表示，正在调查摄像头故障原因，核残留物试提取工作重启时间尚未确定。（张旌）

(责编：刘叶婷、崔越)

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