人民网曼谷9月16日电 （记者简承渊）14日下午，为了庆祝中华人民共和国成立75周年和中泰建交49周年，由泰国留学中国校友总会和泰国格乐大学联合主办的“中泰一家亲”歌咏比赛在泰国格乐大学举行。

比赛现场，朱拉隆功大学合唱团获得冠军。主办方供图

来自朱拉隆功大学、格乐大学、兰实大学和留学中国大学校友总会、厦大泰国校友会、泰华乐运合唱团等七个合唱团近200人参赛。

比赛中，留中青年合唱团率先登场，他们为大家带来了两首经典曲目《南屏晚钟》和《夜空中最亮的星》，格乐大学“天使之乐”合唱团紧随其后，为观众带来了《茉莉花》《萱草花》， 朱拉隆功大学中文合唱团带来了《月亮代表我的心》和《但愿人长久》……合唱团展现了高度的音乐素养与默契的配合，歌曲中饱含的情感深深打动了观众，赢得了阵阵掌声。

经过激烈的比拼，朱拉隆功大学合唱团、格乐大学天使之乐合唱团和留中校友合唱团分别获得第一、第二和第三名。

本次歌咏比赛旨在通过歌声这一跨越国界的语言，进一步加深两国人民之间的了解和友谊。泰国留学中国大学校友总会主席丁佩佩在致辞中表示，“中泰一家亲”歌咏比赛是泰国各界中文歌唱爱好者互相交流与学习的机会，也是中泰文化交流的盛会。

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