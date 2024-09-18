人民网巴黎9月18日电 （记者于超凡）2024年9月16日，驻法国大使卢沙野和夫人王立文在使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年暨中秋招待会。旅法华侨华人、驻法中资机构、中文媒体、留学生代表，以及法国中小学中文班师生共600余人出席。

中国驻法国大使卢沙野致辞。驻法国使馆供图

卢沙野在致辞中表示，今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。7月，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京举行，这既是党的十八届三中全会以来全面深化改革的实践续篇，也是新征程推进中国式现代化的时代新篇，开辟了新时代新征程进一步全面深化改革、推进中国式现代化的广阔前景。

卢沙野指出，中法关系的未来属于青年。中文已成为法国基础教育阶段的第五大外语，在法国本土和海外省设立的中文国际班达到62个，在法学习中文的青少年超过11万。卢沙野勉励青年学子继续做中法友好交往的使者，促进两国人民相知相亲，为推动新时代中法关系不断取得更大发展贡献力量。

旅法留学生表演了中国古典舞《半壶纱》，青年音乐博主彭静旋表演了古筝融合版《香榭丽舍大街》和《茉莉花》，中法混血家庭的孩子们带来了原创诗朗诵《我是中国和法国的孩子》，旅法侨界“法国梦之声”艺术团合唱《我的祖国》。精彩的表演架起了东西方文明对话的桥梁，赢得阵阵掌声和喝彩。招待会现场还配套展示了登上巴黎奥运会的“中国制造”乒乓球台、中国体育代表团领奖服，以及“美丽工坊·绽放巴黎”中国残疾妇女传统手工文创作品等，吸引来宾纷纷驻足观看。

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