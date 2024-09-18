人民网巴黎9月16日电 （记者尚凯元）9月14日晚，“秋之月韵”——黄蒙拉、罗维小提琴钢琴二重奏中秋音乐会在巴黎中国文化中心多功能小剧场举行。2024年是中法建交60周年、中法文化旅游年，此次中秋音乐会在中国银行与文化和旅游部“天涯共此时”项目合作及巴黎中国文化中心与成都市对口合作年框架下举办。

国际著名小提琴家、帕格尼尼国际小提琴大赛金奖获得者黄蒙拉，青年钢琴家、施坦威全球艺术家罗维两位音乐家通过一场精彩的中法音乐对话，通过纯熟的技艺展示了古典音乐与东方韵味的融合，幻化出秋天的绚烂多姿。

演出分为三个篇章。第一章标题为“在塞纳河畔”，两位艺术家首先共同演绎了法国印象派大师德彪西的作品《美丽的黄昏》；第二章“在凡尔赛宫殿”，两位艺术家首先合作演绎了法国新古典主义作曲家萨蒂耳熟能详的作品《玄秘曲1号》；第三章“在杜乐丽花园”，两位音乐家共同演绎了法国浪漫主义作曲家弗朗克《A大调小提琴与钢琴奏鸣曲》。

演出压轴曲目是著名的中国钢琴乐曲《彩云追月》，罗维将中国乐曲的韵味，通过精湛的技巧，完美地呈现给观众，带大家进入中秋明月映彩云的美好意境中，将音乐会推向了高潮。

两位音乐家的精彩配合，纯熟的技艺，精妙的处理完美地呈现了一场小提琴与钢琴的浪漫对话，音符中流淌出的东方色彩伴随着西方经典的旋律，让现场观众如痴如醉，现场观众纷纷报以阵阵掌声，喝彩不断。

“春之旋律”年度系列音乐会作为巴黎中国文化中心的文化品牌，致力于讲述中国故事、传播中国声音、促进中欧交流的音乐平台。此次“秋之月韵”音乐会是系列音乐会活动之一，聚焦“天涯共此时”中秋佳节，立足邀请高端优秀音乐家呈现中西音乐作品，促进中法中欧艺术对话，以文化交融的姿态向经典致敬、奏响新的篇章。

(责编：艾雯、杨牧)