人民网华沙9月17日电 （记者禹丽敏）2024年“天涯共此时——中秋节”专场系列活动日前在布达佩斯中国文化中心拉开帷幕。本次活动作为系列活动的首场，由第五届“匈牙利月饼制作坊”和“中秋游园会”组成，400多名当地市民顶着濛濛秋雨前来参加。中心首次携手当地奶茶品牌推出了中秋时令限定款奶茶，来自匈牙利华服社的同学们也身着精美的华服和游戏角色服装，让前来参与的市民朋友感受中华文化的魅力，喜迎中秋佳节的到来。

活动现场。图片由布达佩斯中国文化中心提供。

25位幸运嘉宾身着中秋定制T恤来到了这座百年建筑，兴致勃勃地在老师的指导下制作月饼。“匈牙利月饼制作坊”是中心自2020年倾心打造的品牌活动，已连续举办四届，每年教授现场嘉宾制作中式月饼，深受匈牙利市民的喜爱，今年首次在布达佩斯中国文化中心主场地亮相。本次活动特别推出鲜花月饼和冰皮月饼两种口味，吸引了近百人线上报名。

中心主任金浩表示：“中秋节是中国四大传统节日之一，自古有着中秋之际阖家团圆、边吃月饼边赏月的习俗。我们将这份美好通过‘匈牙利月饼制作坊’以制作月饼的方式传递给匈牙利的朋友，祝愿中匈两国人民身处两地，共赏圆月，幸福圆满，友谊长存！”

作为中国文化传播者，来自匈牙利的晓峰（Cserkész Gábor）和来自中国的洪艳分别担任两种月饼的指导老师。鲜花饼的制作缘起中国清代，以云南特有的食用玫瑰花入料的酥饼，是中国四大月饼流派滇式月饼的经典代表之一。为了在匈牙利复刻出鲜花饼，中心特地采购了当地的玫瑰制成玫瑰花酱，改良制作出了“匈式”鲜花月饼。冰皮月饼则是一款无需烘烤，工艺简单的中式糕点，对于匈牙利朋友而言更容易上手制作，他们纷纷表示，以后会在家里尝试制作这款简单美味的月饼。

随着“月饼制作坊”的圆满结束，“中秋游园会”紧随其后，前来参与的游客络绎不绝。活动现场设置了漂漆书签、武术、踢毽、投壶、中式编织、《原神》与《黑神话：悟空》游戏体验六个闯关项目，每个项目区都吸引了众多来宾，其中漂漆书签和中国游戏体验最为炙手可热。

作为中国国家非物质文化遗产的漆艺已有几千年历史，漂漆技法常见于漆画，将浮于水的稀释剂调和大漆，为入水的书签、团扇等表面赋予独一无二的、极具流动美感和创造力色彩纹路的工艺，令亲手制作书签的游客惊叹不已。

中国游戏体验区更是人头攒动，近期火爆全球的《黑神话：悟空》以中国四大名著之一《西游记》为背景设定，在游戏中，玩家扮演一位“天命人”，为了探寻昔日传说的真相，踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。现场游客纷纷跃跃欲试，家住布达的皮特（Garamvoelgyi Peter）是一名PS5玩家，他在初次体验了这部中国首款“3A”游戏后表示，他对中国游戏有了全新的看法，并决定回家以后马上购买游戏，迫不及待踏上“天命人”的旅途。

本场“中秋游园会”的奖品也是一大亮点，全部体验的游客集齐项目盖章后就可免费兑换。选择奖品华服“走月亮”的游客穿上了中国传统汉服，用拍立得留下了一份美好回忆；选择奖品举杯“邀明月”的游客则品尝到了中秋时令限定桂花奶茶和中秋月饼，另有匈牙利朋友亲笔书写卷轴，体验中国书法。现场人头攒动，其乐融融，好不热闹。

千里婵娟，天涯与共。夜幕降临，2024年“天涯共此时——中秋节”首场活动也在一片欢声笑语中落下帷幕。美味可口的中国美食和丰富多彩的中国文化活动让现场来宾进一步了解了“中秋”这一美好的节日，也令他们近距离感受到了中国文化的独特魅力，越来越多的匈牙利市民表现出对中国的浓厚兴趣和好感。中匈人民欢聚一堂，在布达佩斯中国文化中心度过了一个美好的午后。

9月21日，中心还将举办“天涯共此时——中秋诗会”活动，与更多匈牙利民众共庆佳节。

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