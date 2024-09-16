新华社巴黎9月12日电 “金融开放新征程”主题图片展览11日在法国巴黎开幕，集中展示中国与法国建交60年来在金融领域交流合作历程与成果。展览吸引中法金融等领域百余人参观交流，助推中法金融机构进一步加强交流与合作。

2024年是中法建交60周年，各领域双边交流迎来重要契机。为促进中法金融业凝聚理念共识、强化合作信心，本次展览设置两大展厅，共展出近70幅中法金融交流合作发展、中国金融开放历程等方面的图片。在展览开幕现场，中法嘉宾与参观者仔细观看图片，充分交流，表示对两国金融合作充满信心。

法国安盛集团副首席风险官贝努瓦·莫罗说，2024年是中法建交60周年，也是安盛集团进入中国市场25周年。二十多年来，安盛集团见证并受益于中国金融行业的开放。

工银安盛人寿保险有限公司董事长王都富表示，伴随经贸合作深化，金融业开放步伐加快，中法在贸易融资、合资经营、互联互通、监管交流协作等领域不断取得新突破。希望两国金融界以本次展览为契机，未来更多更深入进行交流合作。

中国工商银行巴黎分行总经理金宁表示，中国工商银行正加快建设中国特色、世界一流的现代金融机构，希望在新的起点上进一步深化同法国等全球各国金融机构的合作交流，把优质服务带给全球客户，共同谱写金融开放合作的新篇章。

法国欧洲高等商学院（ESCP）院长莱昂·劳鲁萨说，中法两国金融领域友好关系持续发展十分重要。法中经济与金融合作前景广阔、潜力巨大。

本次“金融开放新征程”图片展由工银安盛人寿保险有限公司联合相关机构合作举办，展期5天。

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