人民网法兰克福9月13日电 （记者张慧中）9月13日晚，以“聚力同行，共塑未来”为主题的首届法兰克福中欧企业ESG（环境保护、社会责任和公司治理）最佳案例大会在德国法兰克福会展中心成功举办。本次活动由中国驻法兰克福总领事馆主办，毕马威担任知识伙伴，中国机电产品进出口商会、中国外文局国际传播发展中心、法兰克福工商会、法兰克福国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会、德中经济联合会等机构协办，来自中德工商界代表近500人出席。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬在致辞中表示，欧洲是ESG理念的发源地，该理念已成为全球衡量现代企业发展的重要标准。近年来，ESG在中国发展迅速，许多中国企业在践行ESG方面正在奋力追赶。从“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，到碳达峰碳中和的庄严承诺，中国始终把贯彻可持续发展置于突出地位。上月底，中国银行发行的全球首只人民币SGS债券在法兰克福证券交易所上市，证明中德绿色金融合作可以为全球可持续发展发挥积极作用。

黄昳扬表示，不久前召开的中国共产党二十届三中全会释放了中国将进一步全面深化改革、扩大高水平对外开放的明确信号。中方将以改革释放市场活力，持续优化公平竞争的市场环境；以创新培育增长动力，加快发展新质生产力，与各国一道做大蛋糕；以开放打造共赢机遇，主动对接国际高标准经贸规则，保障外企在要素获取、资质许可、政府采购等方面国民待遇。中国企业在欧洲的发展不仅为当地带来税收和就业，也为欧洲产业转型升级提供有力支撑。中国驻法兰克福总领馆将继续支持在欧中资企业积极融入当地，坚持依法合规经营，认真履行社会责任，为当地经济社会发展发挥更大作用。

法兰克福展览集团总经理白德磊在致辞中表示，当下，与ESG大会平行举办的法兰克福国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会正在如火如荼进行中。在汽车领域，可持续发展和ESG理念也发挥着愈发重要的作用。低碳出行是消费者十分关心的议题，新技术被引入汽车全产业链。可持续发展理念也是法兰克福展览集团核心经营理念之一，集团采取了一系列措施，旨在推动生态效益、经济收益、社会责任和多元性之间达到平衡。

法兰克福工商会主席卡斯帕在致辞中表示，可持续发展是德国企业一以贯之的核心理念。当前，约6000家中国企业在德国投资兴业，其中1000家聚集在法兰克福—莱茵—美因地区。德国对华投资也于去年逆势增长，德中合作拥有巨大潜力。气候保护是当下迫在眉睫的任务，任何国家都不能独善其身。德方乐见中国企业近年来提高对气候保护和绿色发展的重视程度。本次活动为德中企业开展交流搭建重要平台，期待德中双方以此为契机，进一步深化交流对话。

本届大会旨在加强中欧企业在可持续发展方面的对话合作，推动赴欧中资企业树牢高质量发展理念，培育新质生产力的国际发展合作。大会围绕“环境保护”“社会责任”“公司治理”“科技创新”“数字转型”等ESG相关领域共设立11个奖项。最终，中石化、中国移动、红旗汽车、环球新材、易思易、TECNARO等11家中德企业获奖。

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