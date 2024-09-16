人民网北京9月14日电（褚梦琦、叶列娜） 9月13日，俄罗斯“第一频道”在北京梅地亚中心举行新闻发布会，宣布启动三集纪录片《新中国》的拍摄制作。纪录片的拍摄时间恰逢中华人民共和国成立75周年和中俄两国建交75周年之际。

总导演谢尔盖·伊林-科兹洛夫斯基在《新中国》新闻发布会上发言。人民网 褚梦琦摄

总导演谢尔盖·伊林-科兹洛夫斯基在新闻发布会上表示，影片以1949年中华人民共和国成立为叙事起点，以时间轴为经，以中国在科学技术、经济发展、文化艺术等各个领域取得的成就为纬，全方位呈现中国发展进程的宏观图景。

中共吉安市委宣传部部长李瑞峰在《新中国》新闻发布会上致辞。人民网 褚梦琦摄

中国江西省吉安市作为纪录片《新中国》的重要取景地，为影片拍摄提供了丰富的素材和深厚底蕴。中共吉安市委宣传部部长李瑞峰表示，吉安是井冈山精神的发源地，影片将重点刻画井冈山精神在吉安的发展与传承，展示吉安在新时代取得的显著进步。

俄罗斯驻华大使馆文化参赞马克西姆·切尔内舍夫等官员，以及中外媒体记者共200余人出席了新闻发布会。

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