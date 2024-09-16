人民网柏林9月15日电（记者刘仲华、刘赫）当地时间9月14日，“云中锦书：我和中国的故事”德国专场活动在柏林举办，近200位中德各界人士参加。

中国驻德国大使邓洪波在致辞。人民网记者 刘赫摄

中国驻德国大使邓洪波出席活动并致辞。他表示，中德两国都有着深厚文化底蕴，相互欣赏、相互吸引、相互借鉴的脚步从未停歇。在当今充满机遇和挑战的时代，世界比以往任何时候都需要加强交流与合作。希望更多德国年轻人学习中国语言、喜欢中国文化，并有机会到中国走一走、看一看，结识更多中国朋友，争当中德交流互鉴的友好使者。邓大使表示，作为新任驻德大使，他将把增进中德人民友谊、促进两国人文交流作为重要职责，与德方各界朋友共同努力，推动中德友好交往和互利合作不断迈向更高水平。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄作视频致辞表示，在中华人民共和国成立75周年之际，中央广播电视总台启动“云中锦书：我和中国的故事”全球征集活动，60多个国家的朋友讲述的1600多个中外情缘的故事伴随着一封封“云中锦书”纷至沓来。不同的文字传递着共同的情感，代表着世界各国情感与文化的深度融合，蕴含着各国人民对于和平与美好的深切向往，凝结着民间友谊跨越国界与时空的深厚力量。

德国伯乐中文合唱团协会主席奥拉夫·米尔曼表示，在中国国家主席习近平夫人彭丽媛教授的倡议和关怀下，德国伯乐中文合唱团成立十年来，通过“唱歌学中文”的方式带动更多德国青少年加入学习中文的行列、增进对中国的了解。通过音乐和语言交流，德中青少年将进一步了解彼此的文化，在相互理解、尊重和信任的基础上不断深化友谊，共创和平、美好的未来。

(责编：艾雯、张悦)