人民网曼谷9月15日电 （记者杨一）15日，“天涯共此时，中泰月正圆”——庆中秋·天津艺术团专场演出在泰国曼谷中国文化中心举行。活动由曼谷中国文化中心、天津市文化和旅游局共同主办。泰国文化部副次长育提嘉，泰中文化促进委员会主席、泰国前副总理披尼·扎禄颂巴，中国驻泰国大使夫人王欢，中国驻泰国大使馆公使衔参赞常禹萌，曼谷中国文化中心兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华，泰国中国企业商会总主席、中国工商银行（泰国）行长李晓波等中泰各界人士近400人共同观看演出。

育提嘉在致辞中表示，中秋节不仅是中国的重要传统节日，也代表了全人类对美好生活和幸福团圆的祝愿。泰国政府高度重视泰中关系发展，泰国文化部愿与中方携手，以明年泰中建交50周年为契机，推进两国文化交流和务实合作，加强文明交流互鉴，推动泰中友好关系不断深化和发展。

常禹萌表示，今年是中华人民共和国成立75周年，明年将迎来中泰建交50周年，两国关系站在新的历史起点。日益密切的中泰人文交流与合作必将迎来更多机遇，也将为中泰友好关系健康发展、中泰命运共同体建设注入源源不断的新活力。

“今天活动的名字起的非常好，很好地体现了泰中两国间的友好情谊。”披尼·扎禄颂巴在致辞中说，两国要在经济、文化、科技等各领域不断加强合作。

阙小华表示，曼谷中国文化中心与天津市文化和旅游局合作举办此次演出，相信这场中泰两国人民共同庆祝中秋佳节的文化宴会，不仅展现新时代中国文化事业发展取得的优秀成果，也将更有力地促进中泰文明交流互鉴、民心相通，助力新时代两国文化交流与务实合作。

演出前，天津桂发祥十八街麻花制作技艺、天津面塑、王氏手绘盘丝传统服饰制作技艺等非物质文化遗产体验活动在曼谷中国文化中心举行，吸引了大批前来观看演出的两国各界人士驻足体验。

“天涯共此时，中泰月正圆”—庆中秋·天津艺术团专场演出现场，演员们带来开场舞蹈《唐调·万安》。人民网记者 杨一摄

演出现场，演员带来唢呐独奏《看秧歌》。人民网记者 杨一摄

演出前，在天津桂发祥十八街麻花制作技艺非遗体验展台前，泰国民众体验天津麻花制作。人民网记者 杨一摄

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