人民网罗马9月14日电（记者 郑彬）近日，欧洲央行前行长、意大利前总理马里奥·德拉吉向欧盟委员会正式提交了关于欧盟竞争力的报告（以下简称“德拉吉报告”），坦言与美国、中国等全球主要经济体相比，当前欧盟经济缺乏竞争力，并警告如果不及时做出改变，欧盟将陷入“缓慢剧痛”之中。

据悉，德拉吉报告是受欧盟委员会委托，由欧洲央行前行长德拉吉亲自统筹撰写，旨在对欧洲未来竞争力进行系统分析并提出相关建议的重要战略性报告，前后共历时一年时间完成的，被视为将影响未来五年欧盟的发展方向，因此受到外界普遍关注。

报告明确将欧盟当前经济上所面临的困境比作一场“生存危机”，并指出过去二十年来，与美国和中国等全球主要经济体相比，欧洲的经济增长放缓，生产效率明显偏低。同时，德拉吉本人还强调了欧盟必须做出改变的“紧迫性”，直言如果不及时做出政策调整，那么到2050年欧洲的经济规模将与当前相差不大。

对于如何应对欧盟所面临的竞争力不足的问题，德拉吉报告给出了解决方案，强调应将创新作为经济复苏的核心动力，并必须在一体化建设、技术投资、基础设施等领域迅速采取行动。对此，报告称欧盟每年至少需要增加7500亿至8000亿欧元的额外投资，这约占到欧盟目前经济总量的5%左右。

在中欧经贸领域方面，德拉吉报告坦言，欧盟在贸易政策领域应采取更加务实、灵活的政策，不应系统地采用防御性措施，以避免陷入贸易保护主义的陷阱。同时，报告承认在清洁能源等新兴技术领域，中国产品可以为实现欧盟气候目标提供最具性价比的现实路径，欧盟应该进行有效协调，利用包括中国在内的国外投资和技术进步，促进本地技术发展，并创造高质量的就业机会。

对于德拉吉报告的内容和建议，外界给了诸多评价。正在深圳参加联合国气候变化框架公约研讨会的欧洲知名数字清洁技术领域专家安薇薇（ARVEA MARIENI）对记者表示，德拉吉报告强调通过创新和绿色的方式提升欧盟竞争力，为欧洲经济发展指出了一条正确的发展道路。而中欧双方在相关领域的合作则具有巨大的潜力。

安薇薇表示，近年来，中国在创新和绿色领域的发展取得了巨大的成绩，数字技术与新能源的协同发展正在推动中国掀起一轮新的科技革命。根据预测，目前中国的非化石能源消费总量比重接近20%，预计2030年将进一步提升至25%。2024年，深圳-香港-广州大湾区科技集群在联合国全球创新指数排名中位居第二，充分体现了中国在科技创新领域取得的长足发展。

安薇薇认为，中欧之间应在科技创新和绿色转型等方面进一步加强合作，这符合欧盟发展的利益。正如德拉吉报告中所提出的建议，应利用中国大规模生产带来的成本和技术优势，加快推动欧洲工业体系的转型。“在处理中欧关系问题上，合作远比竞争更加有效。”安薇薇表示。

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