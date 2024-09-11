人民网曼谷9月10日电 （记者杨一）10日，中国科学院曼谷创新合作中心（以下简称“曼谷中心”）与泰国朱拉隆功大学在曼谷签署合作协议。朱拉隆功大学代理副校长普阿侬和中国科学院曼谷创新合作中心首席科学家姜标率领双方团队出席了签约仪式。

9月10日，中国科学院曼谷创新合作中心与泰国朱拉隆功大学签署合作协议。人民网记者 杨一摄

此次签署的合作协议内容主要包括双方学生、教师、科研人员、奖学金项目间的交流、交换；学术著作的出版；朱拉隆功大学与中国科学院下属院校间的教育和学术交流合作；促进科技创新合作的其他活动等。此次合作是朱拉隆功大学和曼谷中心共同创造科技创新未来的重要一步，将为泰国和地区发展注入动力。

基于本次签约，曼谷中心与朱拉隆功大学建立了合作关系，希望推动和促进两国和地区间科学技术和创新领域合作，用先进技术支持清洁能源、环境、健康、技术等各行各业发展，增进人民福祉，通过人员互动促进知识交流，共同建立更强大的国际科研网络。

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