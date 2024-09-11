人民网迪拜9月11日电 （记者管克江）近日，阿联酋首都阿布扎比西南200公里的荒漠中，新立起了一座座20米高的钢结构竖塔。塔顶平台上，一个大约60厘米见方、外形如同幻灯机的白盒子，缓缓呈360度旋转。盒体正面一大一小两个镜头，如同人的双眼在环顾四周。“可别小看这套设备，它就相当于油田的‘透视眼’。现场一旦发生气体泄漏，肉眼观察不到，它却能第一时间发现并‘报告’控制中心。这也是中国的长距离红外线监测技术首次在国际高端油田现场投入应用。”振华石油控股有限公司（以下简称振华石油）阿联酋阿布扎比公司总经理田孝京说。

防范有害气体泄漏是油田安全措施的重中之重。通常，油田作业人员需要随身佩戴硫化氢检测仪来监测环境变化。但是，这项措施只能被动反映气体泄漏。“有没有更智能的技术，能够大范围地主动监测现场环境？”去年年中，当阿布扎比国家石油公司陆上石油公司向国际合作伙伴抛出这个课题时，振华石油“揭榜挂帅”，引入中方相关先进技术，提出建设红外线气体监测及智能预警系统。

红外线气体监测及智能预警系统安装现场，振华石油供图

据介绍，红外线气体监测及智能预警系统的核心部件在室外50摄氏度高温下，可通过液氮降温，实现在零下197摄氏度条件下运行，通过红外线高光谱有效探测油田井口、管线或处理厂等处的泄漏气体，并通过实时传输和智能分析及时预警，从而有效降低现场风险，提升管理效率。

去年11月，中阿共同开展相关技术先导试验。振华石油项目经理许家峰说：“按计划我们将进行三个油井的气体监测。在第二个油井释放的气体被成功探测后，我们正准备关闭设备转场，突然系统开始报警。大家都感到奇怪，因为工作人员已经关闭阀门，现场不应再有气体了。经过紧急盘查，阿方这才发现，在现场区域外有一条输油管道意外出现了气体泄漏，但被这套系统准确监测到了。调查结果出来后，现场爆发出热烈掌声。阿方领导层当即拍板，不再进行下一步试验，直接同中方签署订购合同。”

据介绍，阿方订购的首批红外线气体监测及智能预警系统正在安装调试，第二批系统在筹备招投标。中方技术人员介绍，该系统能够监测数十种气体，目前按照业主要求聚焦甲烷泄漏。“甲烷是油田的有害气体之一。同时，有毒气体硫化氢的泄漏必定伴随大量甲烷逸出。我们通过对甲烷的监测可以更直观有效地保证现场安全。”按照业主规划，未来这些设备将组成一个监测网络，相互协同，覆盖阿布扎比国家石油公司陆上石油区块的重点区域。

红外线气体监测及智能预警系统主设备。振华石油供图

作为阿布扎比石油国家公司陆上石油公司的国际股东，振华石油持有油田的资产权、作业权及提油权。“我们虽然是‘小股东’，但通过积极参与、密切协作，同样可以实现‘大作为’，为中阿能源合作和共建‘一带一路’贡献自身力量。”田孝京说，振华石油此前已在阿布扎比油田成功落地了特种凝胶堵漏技术和非结构化裂缝建模技术，支持阿方应对油田勘探开发痛点问题，获得阿布扎比国家石油公司最佳股东技术贡献奖提名。

工作人员在调试红外线气体监测及智能预警系统。振华石油供图

不久前，阿布扎比国家石油公司负责上游业务的执行董事阿卜杜勒—穆奈姆到油田现场参观了安装完毕的设备运行情况。他说：“这套系统不仅可以主动监测气体泄漏，还能远距离识别人和动物，为油田现场作业提供了有力安全保障。”阿卜杜勒—穆奈姆表示，中企在推广中方先进技术应用于油田开发、协调各方伙伴提升油田效率等方面作出了突出贡献，希望今后加强合作，共同维护国际能源安全稳定，推动可持续发展。

振华石油董事长王粤涛表示，红外线气体监测及智能预警系统在阿联酋油田上应用，既是中国近年来加快自主创新的成果，也是中阿高质量共建“一带一路”的体现。“阿联酋是国际高端市场。我们与阿方共享中国式现代化发展机遇，共谋发展繁荣，也将为中国同阿拉伯国家的友好合作提供注入更强劲动力。”

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