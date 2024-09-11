人民网北京9月11日电 （记者苑基荣）9月6日至10日在2024年中非合作论坛北京峰会结束后，由乌干达农牧渔业部部长弗兰克·托姆韦巴泽、常务秘书大卫·里昂·卡苏拉少将、联合国粮农组织（FAO）驻乌干达代表安东尼奥·克里多等12人组成的中国—FAO—乌干达（三期）南南合作项目代表团访华。

此次访华是落实2024年中非合作论坛北京峰会成果的一项重要行动，体现了“深化中非合作，引领全球南方现代化。”的精神。代表团成员赴北京、四川等地考察交流，学习中国农业农村发展和减贫经验，为深化双边农业发展合作和提升中乌南南合作项目成效奠定基础。

访华期间，代表团分别与农业农村部、四川省人民政府、中国农业大学、农业农村部沼气科学研究所等单位交流座谈，赴四川相关农业企业考察调研，围绕畜牧养殖、辣椒产业、农产品加工、三产融合等内容进行参观学习。

代表团就多个领域的合作意向达成一致。代表团认为，本次活动在助力乌干达农业价值链发展、加强中乌双边农业发展合作、促进中国—FAO—乌干达（三期）南南合作项目顺利实施等方面发挥重要作用。

据悉，中国—FAO—乌干达（三期）南南合作项目于2022年11月正式启动，中方派遣9名专家赴乌执行为期三年的技术援助任务。截至目前，项目已在水稻种植、畜禽生产、水产养殖等方面取得丰硕成果，是全球南方国家携手共进的良好典范。该项目由农业农村部对外经济合作中心组织实施，四川省农业农村厅选派专家。

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