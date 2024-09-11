殷之光

9月4日至6日，以“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”为主题的2024年中非合作论坛北京峰会在北京举行。国家主席习近平出席峰会开幕式并发表主旨讲话，宣布中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。

习近平主席的讲话和此次峰会通过的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》两份成果文件，为中非携手推进现代化指明了具体路径，为双方合作规划了行动蓝图。

中国式现代化体现了人类命运共同体意识，能够实现人类的可持续发展和有效的全球治理。中国式现代化的发展经验，随着构建中非命运共同体的深入发展，也将对推动世界现代化行稳致远具有启示意义。

广大发展中国家在漫长的“西方现代化进程”中，共同遭遇了“历史不公”。尽管这种历史不公在不同发展中国家所产生的影响各有差异，但他们希望改变这种不公平发展现状，谋求更公正合理、更多元包容、生态友好、和平安全的现代化的理想是共同的。

中国式现代化道路越走越宽广，为包括非洲在内的世界现代化进程注入新的活力。中国共产党二十届三中全会提出进一步全面深化改革、推进中国式现代化。这将为全球特别是“全球南方”共同发展带来更多机遇。对非洲许多国家而言，中国式现代化是一个新的选择，是建立在相互尊重和共享回报基础上的更加光明的未来。

人民至上，贯穿中国式现代化的全过程，彰显着中国式现代化最为显著的人民性特质，是区别于西方现代化的鲜明特征。不同于西方现代化，中国坚持走和平发展的现代化道路，始终致力于帮助发展中国家探索符合本国国情的现代化道路。

习近平主席指出，迈向现代化的道路丰富多样。什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路。长期以来，中非双方顺应时代潮流和各自发展需要，在平等互利基础上积极开展务实合作，取得显著成效，合作成果广泛惠及双方人民。

习近平主席提出，中非要携手推进“六个现代化”，其中包括，携手推进人民至上的现代化。以人民为中心的发展理念，也从中国延伸到了构建中非命运共同体。

这种以人民为中心的现代化观、发展观、秩序观能够增强中国、全球南方各发展中国家、乃至全人类的自主性。通过全球南方的平等合作、互助发展，实现一个整体性的现代化发展，消解构成全球南北鸿沟的发展不平等问题，并进而构建一个真正的多边平等的世界秩序。这不仅仅是今天中国的理想，更是全世界国际主义团结运动延续了近一个世纪的共同理想。

（作者为复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系教授）

(责编：张悦、杨牧)