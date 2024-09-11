人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察：“人民至上”从中国走向非洲

殷之光
2024年09月11日14:28 | 来源：人民网-国际频道
小字号

9月4日至6日，以“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”为主题的2024年中非合作论坛北京峰会在北京举行。国家主席习近平出席峰会开幕式并发表主旨讲话，宣布中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。

习近平主席的讲话和此次峰会通过的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》两份成果文件，为中非携手推进现代化指明了具体路径，为双方合作规划了行动蓝图。

中国式现代化体现了人类命运共同体意识，能够实现人类的可持续发展和有效的全球治理。中国式现代化的发展经验，随着构建中非命运共同体的深入发展，也将对推动世界现代化行稳致远具有启示意义。

广大发展中国家在漫长的“西方现代化进程”中，共同遭遇了“历史不公”。尽管这种历史不公在不同发展中国家所产生的影响各有差异，但他们希望改变这种不公平发展现状，谋求更公正合理、更多元包容、生态友好、和平安全的现代化的理想是共同的。

中国式现代化道路越走越宽广，为包括非洲在内的世界现代化进程注入新的活力。中国共产党二十届三中全会提出进一步全面深化改革、推进中国式现代化。这将为全球特别是“全球南方”共同发展带来更多机遇。对非洲许多国家而言，中国式现代化是一个新的选择，是建立在相互尊重和共享回报基础上的更加光明的未来。

人民至上，贯穿中国式现代化的全过程，彰显着中国式现代化最为显著的人民性特质，是区别于西方现代化的鲜明特征。不同于西方现代化，中国坚持走和平发展的现代化道路，始终致力于帮助发展中国家探索符合本国国情的现代化道路。

习近平主席指出，迈向现代化的道路丰富多样。什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路。长期以来，中非双方顺应时代潮流和各自发展需要，在平等互利基础上积极开展务实合作，取得显著成效，合作成果广泛惠及双方人民。

习近平主席提出，中非要携手推进“六个现代化”，其中包括，携手推进人民至上的现代化。以人民为中心的发展理念，也从中国延伸到了构建中非命运共同体。

这种以人民为中心的现代化观、发展观、秩序观能够增强中国、全球南方各发展中国家、乃至全人类的自主性。通过全球南方的平等合作、互助发展，实现一个整体性的现代化发展，消解构成全球南北鸿沟的发展不平等问题，并进而构建一个真正的多边平等的世界秩序。这不仅仅是今天中国的理想，更是全世界国际主义团结运动延续了近一个世纪的共同理想。

（作者为复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系教授）

(责编：张悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部