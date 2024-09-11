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发现生活中的小确幸 田中达也趣味微型展亮相北京

2024年09月11日13:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月11日电 （陈思、玄番登史江）当生活中司空见惯的物品遇上“脑洞之王”，会擦出怎样的创意火花？9月1日起，日本微型艺术摄影师田中达也带着他的最新作品亮相北京，举办为期2个月的“small MUJI——享受每日生活好物”展览。

展览首日，田中达也也来到现场为观众介绍作品。（MUJI HOTEL BEIJING 供图）

展览首日，田中达也也来到现场为观众介绍作品。MUJI HOTEL BEIJING供图

很多人对田中达也并不陌生，他是日本知名的微型场景艺术家，擅长利用身边的生活用品、食物等，配合造型各异的微型人物，通过丰富的创意和想象力，打造日常生活用品的艺术。此次“small MUJI”展览是继芬兰、日本和新加坡巡回展出后，首次来到中国，通过16件微型展品呈现各种各样的生活场景与风景，让观众沉浸其中，重新发现生活的乐趣和美好。

作品《数据种田》是用计算器来表现梯田的景象。田中达也解释道：“将液晶屏幕看作水田的水面，并在其中种植稻谷。梯田是农民精心布局创造出的结构，我觉得用机械来表现大自然是很有趣的。”这幅作品的标题也颇具巧思。在日语中，电子计算器称为“電卓（Dentaku）”。这幅田园风景是用计算器创作的，将“電（Den）”从计算器的“電（Den）”换成农田的“田（Den）”，因此取名为“田卓（Dentaku）”。

田中达也作品《数据种田》。（MUJI HOTEL BEIJING供图）

田中达也作品《数据种田》。MUJI HOTEL BEIJING供图

展览特别推出了以世界文化遗产“万里长城”为原型的新作品，是截至目前田中达也创造的规模最大的作品。作品长达10米，素材全都选自MUJI HOTEL的商品，文具、厨房用品、化妆品统统有了自己的角色，例如，长城的山体全都由衣服“饰演”，为了看起来更加真实，田中达也也使用了一些微型植物来点缀。作品再现了长城的风光，细心的观众或许还能发现，经常出现在长城附近的猫、周围的农田也都隐藏在作品中，充满了童趣。

拖鞋“饰演”的山洞中上演人熊大战。（玄番登史江 摄）

拖鞋“饰演”的山洞中上演人熊大战。人民网 玄番登史江摄

田中达也还将自己的微型人物隐藏在了这些作品中，不妨去找一找？

(责编：于洋、杨牧)

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