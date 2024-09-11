新华社北京9月11日电 以色列国防部长约亚夫·加兰特9日说，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成临时停火的条件已经成熟，但窗口期正在关闭。

加兰特9日在办公室接受多家媒体记者采访，相关言论10日发表。加兰特说，“以色列应与哈马斯达成临时停火”，用6周时间带回遭扣押人员。在他看来，至少停火6周条件成熟，实现临时停火将给以色列带来“战略机遇”，为以色列在各条战线调整留出空间。

9月10日，在加沙地带南部汗尤尼斯马瓦西地区，民众查看以军袭击后的现场。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加兰特说，战事持续超过11个月，哈马斯的作战能力被严重削弱，这一武装在加沙地带不再是成建制的军事力量。“哈马斯在打游击战，我们仍与哈马斯武装人员作战并追击哈马斯领导人。”

战事持续的同时，埃及、卡塔尔、美国等从中斡旋停火。美国提出了一份分三阶段停火的过渡方案，包括第一阶段临时停火6周，哈马斯在这一阶段释放部分以方遭扣押人员，换取以方释放巴方遭监禁人员。

9月10日，在加沙地带南部汗尤尼斯马瓦西地区，民众查看以军袭击后的现场。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加兰特说，他坚定支持停火方案的第一阶段，希望在临时停火基础上实现永久停火。然而，以色列和哈马斯就以军是否全面撤离加沙地带仍有分歧，停火谈判陷入僵局。

加兰特对停火的看法与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡有分歧，两人先前被曝在内阁会议争吵。加兰特指责内塔尼亚胡把在加沙地带与埃及接壤的“费城走廊”驻军作为优先考虑事项，而非解救遭扣押人员。内塔尼亚胡则反指加兰特的说法是“反以叙事”。

9月10日，在加沙地带南部汗尤尼斯马瓦西地区，民众查看以军袭击后的现场。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

法新社10日报道，加兰特的最新言论恰逢以色列国内施压内塔尼亚胡结束战事。

以军1日通报在加沙地带发现6名以方遭扣押人员遗体，触发以色列多地当晚爆发大规模抗议。数十万民众走上街头，呼吁以色列政府与哈马斯达成停火协议，促成遭扣押人员获释。

加兰特说：“以色列目前处在战略十字路口，这是我们履行道义带回遭扣押人员的机会。”在他看来，如果以色列与哈马斯实现临时停火，以色列与黎巴嫩真主党的冲突也将随之缓和。反之，以色列面临战事扩大风险。

(责编：艾雯、崔译戈)