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塞尔维亚官员：交流会促进塞中经贸合作

2024年09月11日13:51 | 来源：新华网
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新华社贝尔格莱德9月10日电（记者石中玉 陈颖）中国（山东）-塞尔维亚经贸合作交流会10日在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。塞尔维亚官员表示，交流会将进一步促进两国经贸合作，促进塞中友谊。

来自中国的约150家企业和来自塞尔维亚的约80家企业参加本次经贸合作交流会。塞尔维亚信息和电信部长里斯蒂奇在会上高度评价塞中两国政府深化经贸关系的共同努力。他说：“这类活动的目标只有一个：进一步巩固塞尔维亚和中国之间的铁杆友谊。”

塞尔维亚工商会代表日瓦诺维奇表示，塞中两国在能源、基础设施、科技、农业、旅游、健康和教育等领域合作潜力很大，两国在不同领域合作将带来双赢的结果。

中国驻塞尔维亚大使李明在致辞中说，中塞经贸、人文等领域合作不断取得新成果。今年7月1日，中塞自由贸易协定正式生效，为中塞两国企业创造了更加优惠、便利、透明、稳定的营商环境。相信山东省同塞尔维亚的友好往来将为双方带来更多经贸合作新机遇，为构建新时代中塞命运共同体注入新动能。

本次中国（山东）-塞尔维亚经贸合作交流会由山东省人民政府与塞尔维亚工商会联合举办，吸引中塞两国政府、商界约400名代表以及200多家企业参会。交流会期间，塞尔维亚和山东省的多家机构和企业签署多项合作协议。另外，来自山东的多家企业在交流会上展示了纺织品、瓷器、家电等产品。

(责编：艾雯、崔译戈)

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