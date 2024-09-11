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中国积极倡导和平利用核科技造福全球南方

2024年09月11日13:48 | 来源：新华网
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新华社维也纳9月11日电 9月10日，中国常驻国际原子能机构代表李松大使出席机构9月理事会，发言介绍中国核科学、技术和应用情况，强调中国积极倡导和平利用核科技造福全球南方。

李松表示，今年是中国加入国际原子能机构40周年，中方愿以此为契机，继续加强与机构及成员国的全方位合作。2024年中非合作论坛峰会在北京成功举行，核能核科技合作将成为中非进一步加强交流合作、惠及非洲国家和全球南方的一个重要方向。中方愿与机构广大成员国一道，通过实实在在的努力，积极践行全球发展倡议，携手推进全球发展合作，共同促进和平利用核能核技术事业发展。

李松指出，一年来，机构在推动核能应对气候变化、实现净零排放目标、加快能源转型中发挥更加积极的重要作用。中方支持格罗西总干事提出的核技术用于癌症诊疗、粮食安全、环境污染治理等领域的一系列重要倡议，呼吁机构积极响应广大发展中国家迫切需求，聚焦发展合作，造福全球南方，切实提升成员国核技术应用能力，为实现2030年可持续发展目标作出贡献。

李松强调，中国积极致力于安全、有序发展核电，将核能视为保障能源安全、应对气候变化、实现碳达峰和碳中和目标的重要支柱。中国积极支持发展中国家人才培养。由中国国家原子能机构和国际原子能机构共同主办的“面向非洲的放射治疗物理师培训项目”上周在成都正式启动，为非洲15个国家培养放射科专门人才。

(责编：艾雯、崔译戈)

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