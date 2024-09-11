新华社奥斯陆9月10日电（记者张玉亮）油气产业是挪威经济的支柱产业，多年来产值占其国内生产总值两成以上、对外出口总值一半以上。上世纪70年代初以来，油气产业已为挪威贡献了近两万亿美元国内生产总值。30多年来，挪威通过俗称“石油基金”的主权财富基金，实现了油气收入保值增值，加以系列综合施策，取得了显著的减排效果，为实现绿色转型一步步铺平道路。

这是4月17日在挪威首都奥斯陆松恩湖拍摄的北极光。新华社记者张玉亮摄

“泼天富贵”怎么接

1959年，荷兰格罗宁根地区发现天然气后，北海地区油气资源引发全球关注。上世纪60年代，挪威开始对北海大陆架进行勘探。1969年，北海埃科菲斯克地区石油的发现开启了挪威油气资源开发之路。

截至2021年年底，挪威已探明和未探明油气储量为159亿立方米石油当量，其中已开采80.16亿立方米，约占总储量的50%。挪威生产的石油和天然气几乎全部用于出口，令该国成为国际石油和天然气市场重要供应国。

2015年11月28日，中国企业为挪威建造的“大西洋之光”北极半潜式钻井平台在山东烟台完成上下船体合拢。“大西洋之光”满足挪威海事局和挪威海上工业标准要求，适合北海、巴伦支海海域作业。新华社发

油气资源为挪威带来巨大财富。为接好这份“泼天富贵”，挪威在1990年设立了政府养老基金，俗称“石油基金”，以期在该国油气资源枯竭后，还能靠“老本”为国家经济提供持续可靠的经济支持。

基金由挪威央行管理，通过投资全球股市和债券市场以实现资产的保值增值。截至2023年年底，“石油基金”规模约1.48万亿美元，是全球第二大主权财富基金，若按人口平分，相当于每个挪威公民27万美元。

“石油基金”并非只存不取，每年支出限额为基金总额的4%，今年这一限额约为600亿美元。这一严格限制确保了基金的可持续性。在使用比例上，15%用于国内基础设施建设，20%用于医疗，15%用于教育，10%用于科研，30%用于对外援助和投资，其余10%用于行政费用等其他用途。

这是2023年6月22日拍摄的位于挪威首都奥斯陆的挪威央行。新华社发（陈雅琴摄）

“以油养绿”怎么做

尽管挪威是油气大国，但其国内汽柴油每升价格高达14元至18元人民币，高于全球绝大多数国家。与此同时，在挪威，燃油车正在迅速被新能源车所替代。数据显示，2023年挪威全国销售新车中电动车比例高达82.4%，为全球最高。

这一现象的背后，是挪威政府的高税费政策和新能源车激励政策。

挪威燃油价格如此之高，主要因政府对汽油和柴油征收高额税费，包括二氧化碳税和道路使用税，这些高额税费大大增加燃油车使用成本。此外，政府通过一系列激励政策，推动普及新能源汽车。例如，消费者购买新能源车时可免缴增值税和购置税，并享有免费停车、道路收费优惠等福利。

这是2021年9月30日在挪威首都奥斯陆的蔚来中心内拍摄的蔚来汽车。新华社记者朱晟摄

挪威气候与环境大臣安德烈亚斯·埃里克森向记者表示，通过税收杠杆推动汽车“油改电”是挪威推进实现碳中和目标的一部分。另一方面，挪威也通过增加可再生能源比重，特别是风能和水力，大幅减少了电力生产中的碳排放，以实现“从源头到终端”的净零排放。

他介绍，挪威能源转型不仅限于电力生产领域，还涵盖交通、建筑、工业等领域。通过一系列综合施策，挪威多个领域的碳排放显著减少。挪威政府2020年提出要在2050年前将温室气体排放减少90%以上，这一计划正在稳步推进。

这是6月22日在挪威斯瓦尔巴群岛东洛文冰川附近拍摄的被雪覆盖的山脉。新华社记者赵丁喆摄

挪威石油与能源大臣泰耶·奥斯兰接受记者采访时表示，挪威政府将“石油基金”的部分资金投到科研和创新领域，特别是在可再生能源和环保技术方面的研究与开发。这样，挪威不仅推动了本国的绿色经济发展，还在全球环保技术市场上占据重要地位。

奥斯兰表示，向其他国家提供援助和技术转让也是相关资金的两大“出口”，比如通过国际气候与森林倡议向热带森林国家提供资金，帮助减少森林砍伐和温室气体排放等；通过技术转让和合作项目支持发展中国家发展可再生能源，从而实现全球范围内的绿色转型。

“挪威经验”有何启示

挪威对“石油基金”的利用和推动绿色转型的经验，对其他国家可有借鉴意义呢？受访人士表示，面对能源结构调整和环境保护的双重挑战，作为一个正在实现绿色转型的“油气大国”，挪威有以下几点成功经验：

资源带来的财富确保“可持续”。挪威央行投资管理公司首席执行官尼古拉·唐恩告诉记者，刚发现油气资源时，挪威并不富裕，也有一些人主张将所有油气收入用于提升挪威人的生活水平。但挪威政府在经过广泛讨论后，最终决定以油气收入为基础，成立“石油基金”，投资全球主要股市和债券市场，用红利“反哺”社会。目前，“石油基金”在证券市场的增值部分已经超过了从油气收入存入的部分，这一模式也被包括沙特阿拉伯、卡塔尔在内的多个石油出口国借鉴。

这是2月21日拍摄的挪威希尔克内斯的冬日景色。希尔克内斯是挪威芬马克郡南瓦朗格尔市的中心镇，位于北极圈往北约400公里处。新华社记者张玉亮摄

清洁能源与油气资源“并行发展”。挪威气候与环境大臣埃里克森说，挪威的经验表明，油气资源丰富与发展清洁能源并不矛盾。通过合理的政策引导和技术创新，例如在石油和天然气平台上安装碳捕捉与存储设备、从而大幅减少生产过程中的碳排放，这样既可保障能源经济稳定发展，也能推动清洁能源领域的创新。

增加能源产业的科技含量和附加值。挪威国家石油公司在其2023年年报中披露，通过发展高技术含量的能源技术和服务，该公司成功提升了挪威能源产业的整体价值。例如，该公司在北海开发的浮动式海上风电场项目，依托海上油田的基础设施和人力资源，用风电产生的能源“反哺”油气开采，为油田降低10%的碳排放，不仅提高了油田的产值，也提升了能源行业的附加值。

加大海洋能源研发投入和开发力度。挪威政府2023年6月宣布计划开放挪威大陆架部分区域用于商业海底矿产资源开发。今年6月，挪威能源部启动了针对大陆架首轮海底矿产开发的公众咨询，并计划于明年上半年颁发首批开发许可。

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