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大熊猫中日联合繁育30周年庆祝活动在日本举行

2024年09月11日10:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京9月11日电 （记者朱玥颖）近日，“庆祝大熊猫中日联合繁育研究30周年系列活动”在日本和歌山冒险大世界开幕。中国驻大阪总领事馆副总领事魏有美、中国驻大阪旅游办事处主任马晓琛、四川航空支店长柳丁意、和歌山县副知事下宏、冒险大世界园长今津孝二、白浜町副町长爱须康德及两千余名熊猫粉丝参加庆祝活动。中国动物园协会、成都大熊猫繁育研究基地也为活动发来了贺信。

中国驻大阪旅游办事处在活动现场设立了多个体验与展示区。参与者可以涂绘制作四川文旅的吉祥物——安逸熊猫玩偶，还可以品尝熊猫造型的月饼，感受“天涯共此时”的中秋节氛围。

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

活动还展出了由四川成都大熊猫繁育研究基地、央视网iPanda熊猫频道、熊猫工厂联合打造的花花玩偶、四川成都崇州的国家级非遗道明竹编工艺品（平安扣、瓷胎竹编等）和四川旅游宣传册、支付便利化手册等，使日本民众更多地了解熊猫故乡的风土人情、非遗文化，吸引他们来中国四川，感受四川的美食、美景和生活方式，近距离看到更多不同性格的大熊猫。

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

熊猫是两国人民的共同喜爱与珍视的物种。除了体验及展示区外，现场视频影像生动再现了中国与日本在大熊猫繁育领域的合作历程。1994年9月6日，大熊猫“永明”和“蓉浜”从成都大熊猫繁育研究基地远赴日本和歌山冒险大世界。30年来，“永明”与它的伴侣成功繁育了多只健康的熊猫宝宝，成为中日保护繁育大熊猫合作项目的核心贡献者，被授予“中日友好特使”的称号。

自从“永明”等多只“浜家族”大熊猫返回中国后，和歌山的熊猫粉丝们一直挂念着它们的近况。本次活动现场的最大亮点是央视网iPanda熊猫频道专门为今年活动制作的“永明”及“浜家族”的“中秋团圆”视频，视频中不仅能看到生活在成都熊猫基地的“永明”“樱浜”“桃浜”“雄浜”“幸浜”“永浜”“爱浜”，还出现了生活在唐山动物园的“梅浜”，安徽省宿州野生动物园的“优浜”，以及在广西柳州动物园的“明浜”。“浜家族”如此壮大是两国联合繁育30年来的宝贵成果。视频中，它们有的在专心啃食竹笋，有的在悠闲玩耍。看到它们健康快乐、充满活力的样子，现场的熊猫粉丝们感动不已，很多观众都激动地流下了眼泪。

为进一步促进两国的友好合作，满足中日两国熊猫粉丝的热切期盼，央视网iPanda熊猫频道与和歌山冒险大世界在现场发布了“影像资源共享计划”，今后两国熊猫粉丝们足不出户就可以定期看到最新的“浜家族”视频，全方位了解它们的生活点滴。

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

现场抽奖环节，成都大熊猫繁育研究基地的明星熊猫“花花”玩偶、四川航空的往返日本成都往返机票，以及和歌山冒险大世界提供的看望“浜家族”四川之旅的特别大奖，更是把现场气氛推到最高潮。

除本次开幕活动外，9月还有为“良浜”和“结浜”举办的线上生日会，11月将举办大熊猫中日联合繁育研讨会，其他系列活动将一直持续到2025年3月。

(责编：张悦、杨牧)

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