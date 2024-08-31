来成都，怎能不去街头走一走？2024“一带一路”媒体合作论坛在成都举行之际，多位与会媒体代表参加了2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行，走进成都的大街小巷，感受这座城市的发展脉动。

8月29日下午，30多位外国媒体人走进成都传媒集团东郊记忆。这座成都现代工业文明的最初承载地，如今已经成为集聚国潮品牌、嵌入历史故事和民俗风情的文化记忆公园。

收获成都文化初体验

“希望把东郊记忆的经验带回国内”

下午三点，阳光洒在红砖墙上，树荫下摆着茶桌。一排排潮流服饰、多元餐饮、精品文创等小店门前，游客进进出出。

独具特色的商铺收获了媒体代表们的青睐，短短10分钟，已经有人拎上了装满纪念品的手提袋。

站在这里，匈牙利《布达佩斯时报》总编辑阿蒂拉·莱特奈尔想起了自己的家乡布达佩斯，那里也有许多工业文明的遗迹，植物覆盖的斑驳砖墙让人想到旧日时光。“我们称这些地方为铁锈区，因为布满了铁锈，许多已被遗弃。但是这些建筑本身非常漂亮，拥有一百多年的历史，废弃在那里非常可惜。”生机勃勃的东郊记忆启发了阿蒂拉·莱特奈尔，“东郊记忆的打造经验值得借鉴。真不敢想象，这里完美融合了工业文明和现代生活，还能吸引如此多的年轻人。”阿蒂拉·莱特奈尔甚至跟红星新闻记者打趣，“我打赌周末时，这里一定是人山人海。”

跟随前几届“一带一路”媒体合作论坛的脚步，阿蒂拉·莱特奈尔去过不少中国城市，但在他眼中，此次在成都的体验称得上“独特”——“我特别关注基础设施建设，成都的第一条地铁是2010年开通的，而现在已经超600公里，这太不可思议了。除了在中国，其他任何地方都不会发生。”

奥地利电视八台副台长莉娜·玛丽亚·多珀-普里克斯在东郊记忆参观时，也想到了家乡维也纳，那座同样古老、优雅，充满了音乐的城市。“古旧建筑与现代文化的组合，在维也纳很少看到，以历史悠久闻名的地方，往往很难吸引年轻人。我特别惊讶，成都人竟能如此巧妙地保持平衡。”虽然这是她第一次到访中国内地，但她早在奥地利的中国同事们口中知道了成都，“成都人这样开放包容，令人惊奇，无论对于文化交流的态度还是城市的创新设计，都充满奇思妙想。”

“我们看到中国人正在走出国门，拥抱新机会。在三周内，有一个来自四川的代表团将参加在维也纳商会举办招商活动，他们将向维也纳企业推介四川，寻找合作。”莉娜·玛丽亚·多珀-普里克斯同时提到，随着中国144小时过境免签政策的推动，许多维也纳人在计划一次说走就走的中国行。

尼日利亚每日信报传媒集团总编辑伊德里斯·哈姆扎谈到，他的家乡也有保护传承文化的迫切需要，如何将丰富的历史转变为具备吸引力的文化，可以从东郊记忆的经验中学习。“我们有很多东西要向中国学习、带回国内，这也是此行的目的。”

他们“有备而来”

纷纷化身成都代言人

得知将体验成都生活，这些专业的媒体人们都“有备而来”——单反相机、稳定器、口袋云台相机，准备将所见拍摄下来，并剪辑成vlog发布在自家媒体平台上。

加纳通讯社首席执行官阿尔贝特·科菲·奥乌苏化身记者，采访了东郊记忆里的一家文创店铺，并问了一个让他好奇的问题：“既然这里曾经是工厂，工厂能够带来经济效益和就业机会，为什么要关停工厂，改为一个文化场所？”

在采访中，阿尔贝特·科菲·奥乌苏了解到，因为工厂的产品不再适应时代需要，而城市空间布局也将重新设置的时候，精神文化空间日益得到重视，因此将位于市中心的工业遗址转变为包括时尚、音乐、展览、戏剧、影视机构的空间。他连连称赞这一创意：“原来这不只是一家家小店，更是描绘了成都的文化故事。”

格鲁吉亚“穆塔瓦里”媒体中心创始人兼总经理凯瑟琳·古卢阿准备充分，带了一沓打印好的东郊记忆介绍词，每到一个点位，就拿出口袋云台相机录制，自己出镜口播介绍。“难以置信，这里是传统与现代的混合，展示出生命力和年轻活力。”

“当我在成都的时候，成千上万格鲁吉亚观众和我一起云游成都，我就是他们的‘眼睛’和‘耳朵’。所以我要介绍得更加详细，带他们一起经历。”凯瑟琳·古卢阿运营的媒体平台上，已经发表了500多个来自中国的故事，“每一个都很受欢迎”。

德国远传媒股份有限公司首席执行官曾莉和公司的联合创始人茱蒂斯·鲁一起参加此次采访活动。茱蒂斯·鲁说，东郊记忆给人一种“势不可挡”之感——“了解了它的曾经，看到了它的现在，真不敢想象它的未来是什么样。”她曾听中国同事讲了很多中国故事，但身临其境的感觉是如此不同。

他们公司制作了介绍中国的杂志和纪录片，聚集于建筑、音乐、设计等。参观完东郊记忆的曾莉在想，“也许成都将是下一个拍摄目的地，我们发现成都有很多值得探索的地方，希望与世界各地一起分享。我们也正在成都寻找有趣的受访者，个人的故事也是关于城市的记录。”

来源：红星新闻

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