川观新闻记者 陈云鸽 李向雨

8月29日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进成都国际铁路港，近距离感受成都国际贸易氛围。

位于成都市青白江区的成都国际铁路港是成都中欧班列始发地，致力于打造泛欧泛亚陆港主枢纽和对外开放高地，先后获批自贸区、国家级经开区、综合保税区和国家物流枢纽。站在现代物流大厦高空平台上俯瞰广阔绵延的港区，外国媒体人们赞叹不已，纷纷拿出手机拍照记录。

来自巴基斯坦联合通讯社的记者马力克·阿万第一次来到成都。“成都的道路和建筑等基础设施的发达与完备让我惊叹，这简直太棒了，非常值得参观。”马力克表示，在成都国际铁路港，来自世界各地的贸易往来聚集于此，为中国和世界的经济都做出了巨大贡献。

在跨境电商进口商品保税展示区，来自全球各地的琳琅满目的“明星”产品尽收眼底。极具吸引力的价格，让不少外国媒体人抵挡不住“诱惑”开始选购物美价廉的商品。

伊拉克国际通讯社高级编辑雅斯敏·古米力兴奋地告诉记者，这些来自世界各地的商品在成都国际铁路港的价格与她走过的中国其他城市相比都非常具有竞争力，这让她感到非常愉悦。雅斯敏表示，作为一名记者，她非常渴望通过自己的新闻报道让更多人了解中国的国际贸易环境。“我认为与中国做生意值得信赖，也更有效率。我们已经开始着手撰写关于中国国际贸易方面的报道，未来我还会持续深入更多领域。”

据悉，成都国际铁路港已构建起以成都为主枢纽，西进欧洲、北上蒙俄、东联日韩、南拓东盟的成都国际班列线路网络和全球陆海货运配送体系，创新开发有“蓉欧速达”和“澜湄蓉欧”“越桂蓉欧”快线品牌，实现中老铁路、中越铁路与中欧班列联线贯通，联接境外112个城市、境内30个城市，已成为全国开行量最多、区域合作最广泛、运输最稳定的中欧班列。成都国际铁路港聚焦国际供应链、国际贸易、临港智能制造三大主导产业，引进超千亿元重大项目近200个，正积极打造共建“一带一路”国际供应链经济重要承载区。

（图片：李向雨 摄）

来源：川观新闻

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