29日下午，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行来到成都传媒集团东郊记忆 ，感受青春活力的潮流聚集地。

“今天我了解到，东郊记忆以前是一个旧工厂，但现在已经成功转型成为了国际时尚园区，这种变化让人感到不可思议。”尼日利亚每日信报传媒集团总编辑伊德里斯·哈姆扎表示，东郊记忆特别的地方在于没有把以前的老旧建筑全部拆除后重建，而是在保留原本的工业遗迹基础上，增加了时尚的、现代的元素。

过去的东郊记忆，是成都工业发展的高地，曾造出了新中国第一支批量生产的黑白显像管，试制出中国首支彩色显像管。如今，经过有机更新和业态活化，东郊记忆打造出20余个功能各具的展演场馆，每年呈现上千场文化活动，形成独具特色的天府文化展馆聚落。同时，东郊记忆拥有36个商业+办公楼宇空间，入驻企业近300家，形成了以“音乐展演”“数字文创”“国潮时尚”为主赛道的重点文创产业业态融合聚集，初步实现全时段、全年龄、全客群的覆盖。

在参观过程中，外媒团先后在“7号创意集盒”、东山组团片区等驻足停留。在伊德里斯·哈姆扎看来，东郊记忆不仅是一个旅游景点，还是传统与时尚兼具的潮流聚集地。“今天我在这里参观后，有了很多感触。特别是在文旅融合发展方面，东郊记忆让我有了很多启迪。”伊德里斯·哈姆扎说，“我看到东郊记忆有很多商业业态，这不仅为年轻人打造了很多时尚消费的场景，还为很多年轻人解决了就业问题。我觉得不管来自哪里，我都推荐大家来成都看看东郊记忆。”

成都日报锦观新闻 记者 吴雅婷 卢星宇 文/视频 海报 苏莹

来源：成都日报锦观新闻

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