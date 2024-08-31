29日下午，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进成都传媒集团东郊记忆。

在参观过程中，外媒团沉浸式感受了中华优秀传统文化的独特魅力。在蜀宴赋，伴随典雅的古风音乐，身着汉服的舞者在席间起舞弄影，身姿灵动，讲述着大唐第一才女薛涛的故事。台下的外媒团看得兴致勃勃，纷纷拿出手机拍照留念。

蜀宴赋是一个集乐舞演绎、光影艺术、餐饮体验于一体的原创汉文化餐秀品牌，全程围绕中国汉、唐、宋三个朝代的乐舞风貌和宴饮场景展开，溯源中国传统宴饮礼仪，采用专业级舞美舞秀视觉技术，打造全景沉浸式概念的餐秀体验场景。有意思的是，在蜀宴赋，多位外媒记者还换上汉服，沉浸式感受中国古代宴饮文化。

随后，外媒团还来到了凡響节奏会客厅，亲手敲响中国大鼓。奥地利电视八台副台长莉娜·玛丽亚·多珀-普里克斯对中国大鼓兴趣浓厚，她在工作人员的指导下学习敲击中国大鼓的方法，“我对传统中国鼓印象深刻，我了解到它有很深厚的文化底蕴，”她说，“当敲击中国大鼓时，它发出的古老厚重的声音令人震撼。”

丹麦《哥本哈根邮报》发行人杰斯珀·斯基尔表示，他喜欢成都的氛围，这里的人都很友好，他非常期待能在这里了解更多中国文化，“相信我将在这里留下难忘的记忆。我了解到成都是座历史悠久的城市，同时也是一座美食之都，很期待能在这里体验火锅和本地传统美食。”

成都日报锦观新闻 记者/视频 吴雅婷 卢星宇 海报 苏莹

来源：成都日报锦观新闻

(责编：崔越、刘洁妍)