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外媒团走进武侯祠 在三国文化中感受成都魅力

2024年08月31日10:53 |
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29日，随着2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行的开展，来自世界各地的媒体朋友踏入了历史悠久、文化底蕴深厚的成都武侯祠，共同见证并记录下这座文化瑰宝所散发出来的独特魅力。

武侯祠，作为纪念诸葛亮等蜀汉英雄的圣地，自古以来便是文人墨客、历史爱好者心中的圣地。下午时分，外媒团步入这方古典园林，瞬间被其独特的韵味所吸引。漫步于武侯祠内，葱郁的竹林与翠绿的荷塘带来一丝清凉，与祠内的文物古迹共同守护着这份历史的记忆；文臣武将廊内，28尊栩栩如生的三国时期塑像，更是将那段波澜壮阔的历史画卷生动再现；刘备塑像高大威严，立于汉昭烈庙中；红墙夹道作为“中有汉家室”的古建筑风格代表，在光与影的交错间，营造出别样的古韵意境……一步一景，引得“摄影大咖”纷纷拿起相机，捕捉每一个令人心动的瞬间。

“这些孩子太棒了！”参观过程中，来自哈萨克斯坦BAQ通讯社的高级记者古尔詹·拉曼库洛娃惊喜地发现，武侯祠中有不少“小小讲解员”和“小小文化志愿者”正在为游客们讲解，她现场采访了一位名叫唐浩瑞的小小文化志愿者，还将哈萨克斯坦当地特产巧克力送给小朋友。

“成都这座城市很美，虽然食物是辣的，但我能够习惯。”采访中，来自格鲁吉亚第比利斯的记者Lika Jorjoliani表达了自己对于成都和武侯祠的喜欢，“这是我第一次接触到三国文化，感觉很新奇，武侯祠不仅历史底蕴深厚，还有很多绿植，空气清新、环境优美。”

从进大门开始就一直在拍摄武侯祠视频素材的《中国与俄罗斯》杂志社长奥列格·别列日内赫表示，自己已经来过中国数十次，到过中国许多城市，这次来到成都，在武侯祠的人文古迹中感受到了厚重的历史，“现在我明白为什么人们都说成都这座城市有影响力了。”

“能来到大熊猫的故乡我真的很高兴，”哈萨克斯坦总统广播电视总局主编古利法丽扎·拉马扎诺娃是第一次来到中国，“作为一个人口如此多的城市，成都却能做到干净有序，它的现代化让我大为震撼。”武侯祠的参观者之多也让她感到惊讶，她感叹道：“我能够感受到成都市民对于历史是非常感兴趣的，这是非常重要的，因为如果我们不能够热爱自己的历史，不能够从历史当中汲取养分的话，那我们就不能够共创美好的未来。”

成都日报锦观新闻 记者 王茹懿 吴雅婷 图片 李冬 

来源：成都日报锦观新闻

(责编：崔越、刘洁妍)

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