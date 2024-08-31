人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2024一带一路媒体合作论坛

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进四川天府新区

2024年08月31日10:37 |
小字号

今日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进四川天府新区，阿拉伯国家主流媒体考察团的22名新闻工作者先后来到天府新区规划厅和中国农业科学院都市农业研究所，感受公园城市的魅力和中国农业科技的成果。

晨风中，兴隆湖碧波荡漾，湖畔树木迎风摇曳，一派生机勃勃的景象，阿拉伯国家主流媒体考察团成员们来到天府新区规划厅观景平台，一边听讲解员讲述天府新区和兴隆湖的故事，一边用相机和手机记录下公园城市的景象，在规划厅中，他们进一步了解到公园城市建设的理念和规划的思路。

在中国农业科学院都市农业研究所，由研究所自主研发的首座超高层无人化垂直植物工厂和让水稻成熟期从120天缩短至60天的超级育种加速器，给考察团留下深刻印象，他们纷纷询问成都发展都市农业的考量和相关科技给农业带来的变化。

在MandaRIM网站的媒体工作者穆斯塔法·艾乐卜看来，中国的农业科学技术非常先进，在农业上取得了非凡的成就，“我生活的地方没有这么多具有丰富农业经验的人，非常希望中国的经验能传播到更多的地方，改善不同地区人们的生活。”

“这次来到中国和四川，让我了解到这里是一个非常先进和进步的地方，取得了很多领域的成就。”《圣战者报》媒体工作者阿玛勒·宰姆里表示，回国后，她计划推出多篇报道，将自己在中国的所见所闻分享给自己的读者。

成都日报锦观新闻 记者/摄影/视频 白洋

来源：成都日报锦观新闻

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部