今日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进四川天府新区，阿拉伯国家主流媒体考察团的22名新闻工作者先后来到天府新区规划厅和中国农业科学院都市农业研究所，感受公园城市的魅力和中国农业科技的成果。

晨风中，兴隆湖碧波荡漾，湖畔树木迎风摇曳，一派生机勃勃的景象，阿拉伯国家主流媒体考察团成员们来到天府新区规划厅观景平台，一边听讲解员讲述天府新区和兴隆湖的故事，一边用相机和手机记录下公园城市的景象，在规划厅中，他们进一步了解到公园城市建设的理念和规划的思路。

在中国农业科学院都市农业研究所，由研究所自主研发的首座超高层无人化垂直植物工厂和让水稻成熟期从120天缩短至60天的超级育种加速器，给考察团留下深刻印象，他们纷纷询问成都发展都市农业的考量和相关科技给农业带来的变化。

在MandaRIM网站的媒体工作者穆斯塔法·艾乐卜看来，中国的农业科学技术非常先进，在农业上取得了非凡的成就，“我生活的地方没有这么多具有丰富农业经验的人，非常希望中国的经验能传播到更多的地方，改善不同地区人们的生活。”

“这次来到中国和四川，让我了解到这里是一个非常先进和进步的地方，取得了很多领域的成就。”《圣战者报》媒体工作者阿玛勒·宰姆里表示，回国后，她计划推出多篇报道，将自己在中国的所见所闻分享给自己的读者。

成都日报锦观新闻 记者/摄影/视频 白洋

来源：成都日报锦观新闻

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