港区内，龙门吊林立，集装箱整齐排列，运送货物的车辆川流不息……在成都国际铁路港大厦极目远眺，国际陆港枢纽的繁忙和活力尽收眼底。

今日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进成都国际铁路港 。来自巴基斯坦联合通讯社、老挝《人民报》、尼泊尔新闻在线等多名外媒记者走进成都国际铁路港，感受开放成都的澎湃活力。

走进成都国际铁路港展厅，巨型数字地图上，一条条黄白相间的路线向四方拓展，勾勒出成都国际班列以成都为坐标点，联通世界的“通道动脉”。“目前，成都国际铁路港已连接境外112个城市、境内30个城市，建立起以成都为主枢纽、西至欧洲、北上蒙俄、东联日韩、南拓东盟的国际班列线路网络。”现场，讲解员细致地向外媒代表团成员介绍着。

“共建‘一带一路’让沿线众多国家在经贸、文化等方面拥有了更多的交流合作机会。”来自巴基斯坦联合通讯社的马利克·阿万表示。“目前成都在中国的交通位置非常重要，成为了连接世界的一个窗口，这种感觉很酷。非常期待未来几天的行程，能近距离感受成都的魅力。”

畅销的红酒、可口的零食，充满异国风情的饰品……亚蓉欧国家（商品）馆内，搭乘中欧班列而来的特色进口商品琳琅满目。“这是我第三次来到成都。成都不仅是一个文化非常丰富的城市，发展速度同样让人印象深刻。”马来西亚《星报》记者莉迪娅·王（Lydia Wang）表示。“回去后，我将把成都这座现代、美丽的城市介绍给更多马来西亚读者。”

成都日报锦观新闻 记者 王丹 摄影 王丹 视频 王丹

来源：成都日报锦观新闻

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