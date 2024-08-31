8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛在成都开幕。今日，来自巴西媒体记者考察团的20余位媒体代表一行来到成都市金堂县，在为期一天的考察中走访了通威太阳能（金堂）有限公司、成都巴莫科技有限责任公司、红旗村盘海柚里农旅融合示范区 、四川西南航空职业学院等点位，将镜头对准链主企业生产一线、和美乡村田间，近距离探访了成都在绿色低碳产业、低空经济方面的高质量发展现状及和美乡村建设情况。

“第一次来到成都，第一感觉是这座城市非常漂亮。置身此地了解到的中国与我想象的有所不同，这里的高科技（元素）让人印象深刻，此次行程让我感受到这座城市的经济正在飞速发展，很多高科技产品还出口到我的家乡巴西，很高兴来到这里。”今日上午，在通威太阳能（金堂）基地、全球首家正极材料“零碳”工厂成都巴莫科技考察走访后，来自巴西的《纪录（Record）》杂志记者、主持人塔尔纳·法凡（Tainá Mesquita Farfan）告诉成都日报锦观新闻记者，此次金堂之行给她留下了深刻的印象。此次塔尔纳·法凡（Tainá Mesquita Farfan）和她的同行们探访的两大“链主”企业所在地淮州绿谷系成都市首批“三个做优做强”重点片区之一，是成都绿色低碳优势产业集中承载区，目前聚集了通威、巴莫等近10家链主级企业，以晶硅光伏、新型锂电为核心的绿色低碳产业体系正加速成形。在她看来，这里绿色低碳产业集聚、企业发展欣欣向荣，让人切身感受到了成都这座城市经济发展的“加速度”。

带着这份感触，塔尔纳·法凡（Tainá Mesquita Farfan）计划将此行在成都、在金堂的所见所闻带回巴西，通过自己所在的媒体平台推介和宣传成都，“回国后，我计划按照城市文化、科技发展、城市建筑、规划以及交通出行便利性等几个部分，分几次报道向读者和受众传播成都。”

成都日报锦观新闻 程琪霖 记者 卢佳丽 文/图/视频

来源：成都日报锦观新闻

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