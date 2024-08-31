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亚历山大·比安奇：希望意大利电影能角逐“金熊猫奖”

2024年08月31日10:09 |
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四川观察 华小梅 张海涛

在今天举行的2024“一带一路”媒体合作论坛上，意大利逆流外交网站总编辑亚历山大·比安奇谈到，“一带一路 ” 倡议提出11年以来， 取得了巨大的成功， 无论是从项目还是从涉及的国家来看，都充分证明了世界大多数人民希望这样的变化。

去年6月，亚历山大·比安奇在海南参与了纪录片的拍摄，他说这一经历，让他亲身见证了中国政府正在努力实现中国式现代化的具体实践，追求高质量发展与人与自然和谐相处的协调一致， 来构建人类命运共同体。 他说，“建立在贸易、 文化和发展基础上的和平人类共同命运， 需要共同的承诺和责任， 西方和东方必须共同努力， 而‘一带一路 ’正是搭建这些桥梁的合适的平台。”

亚历山大·比安奇认为，中国和意大利两国人民之间的千年友谊是坚实的、蓬勃发展的，“在走向世界文明花园的发展道路上，我们每个人都应该坚定地沿着马可波罗和利玛窦走过的道路走下去。”

在接受《四川观察》记者采访时，亚历山大·比安奇说，今天论坛上他了解到了金熊猫奖，他希望有一天意大利电影也能来角逐这一奖项。“用影视和文化来建立或者推动“‘一带一路’连接，这个提议非常好。”

来源：四川观察

(责编：崔越、刘洁妍)

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