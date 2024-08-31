漫步玉石路，穿过乌木林，走进金沙遗址，石虎、大金面具、十节青玉琮、太阳神鸟金饰等文物穿越千年时光与来者相逢。2024“一带一路”媒体合作论坛拉美媒体采访团于8月30日参观了成都金沙遗址博物馆，深入探访这片“古蜀秘境”，并感受其作为“天府根源”与现代成都共生共融的独特魅力。

金沙遗址，作为古蜀文明的核心代表，自2001年被发现以来，向世人展示了公元前12世纪至公元前6世纪古蜀王国的繁荣与辉煌。金沙遗址是继三星堆之后，又一证明古蜀文明在中国历史上重要地位的考古发现，标志着成都这座城市的文化根源已延续了3000多年。

在参观过程中，拉美媒体代表团被馆内展出的“太阳神鸟”金饰深深吸引。这件珍贵的金饰承载着古蜀先民对自然和生命的崇拜，体现了古蜀文明的神秘与辉煌，不仅是古蜀文明的艺术巅峰之作，还被公布为中国文化遗产标志。2011年，“太阳神鸟”金饰图案被确定为成都市城市形象标识的核心图案。

此次参观，拉美媒体代表团不仅见证了金沙遗址的考古价值，还体验了博物馆如何通过与城市发展的有机结合，推动文化遗产的保护与传承。自2007年对外开放以来，成都金沙遗址博物馆始终致力于将古老文明融入现代城市生活，通过多元跨界合作，开展“金沙太阳节”、“夜游金沙”等文旅活动，展现古蜀文化的独特魅力。这种文旅融合的发展模式，也使得金沙遗址成为了现代成都文化品牌的重要组成部分。

同声自相应，同心自相知。通过此次访问，拉美媒体不仅加深了对中国历史文化的理解，也看到了成都如何通过金沙遗址博物馆实现遗址与城市的共生共融。这一体验无疑为未来“一带一路”框架下的跨文化交流与合作奠定了更为坚实的基础。

目前，金沙遗址博物馆已与美国、日本、法国、英国、奥地利、澳大利亚、墨西哥、秘鲁等国外的十余家知名博物馆与学术机构签订合作共建协议，以古代文明研究、交流展览、人才培养为切入点，开展长期深入的合作。金沙遗址博物馆还将进一步提升古蜀金沙文化海外传播的深度和广度，积极拓展古蜀“朋友圈”，为今后的国际交流合作提供有价值的借鉴参考。

统筹：徐 波

文字：万杰煜

摄影：刘跃忠

(责编：崔越、杨牧)