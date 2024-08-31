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亚洲媒体考察团走进成都：“向世界传递绿色发展和诗意栖居的美好生活画卷”

2024年08月31日09:54 | 来源：人民日报客户端
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“成都世园会以园艺为媒介，向世界传递绿色发展和诗意栖居的美好生活画卷。”8月30日下午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的亚洲媒体考察团来到了2024年成都世界园艺博览会。老挝人民革命党中宣部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎接受记者采访时如是说。

8月30日，亚洲媒体采访团参访成都世园会主会场。《中国经济周刊》记者肖翊摄

8月30日，亚洲媒体采访团参访成都世园会主会场。《中国经济周刊》记者肖翊摄

成都园的高山叠瀑、花趣田野，借自然山水之妙呈现一个微缩版的四川盆地；南京园的“山水相生，花木成文”，展示了南京厚重的历史文化；济南园的“泉城”特色园艺手法，令人耳目一新……多样化的园艺产品，让各国记者们目不暇接。

8月30日，亚洲媒体采访团参访成都世园会主会场并合影留念。《人民日报海外版》记者 乔宇摄

8月30日，亚洲媒体采访团参访成都世园会主会场并合影留念。《人民日报海外版》记者 乔宇摄

据了解，成都世园会占地2.42平方公里，规划了三轴七区，百园六馆的总体空间布局。以时代特征、国际水平、中国元素、成都特色的高水平世园会为定位目标，充分践行绿色低碳、节约持续、共享包容的办会理念。

“日照锦城头，朝光散花楼。”外媒记者登上这座从李白名篇《登锦城散花楼》里“走”出来的建筑，也是主会场最高建筑——锦云楼，成都世园会全貌尽收眼底，仿佛梦回盛唐时期李白笔下的古成都。在这里，外媒记者们开启了一场跨越时空的文化追寻。

“园区有多大？”“设计理念如何？”“怎么实现可持续发展？”面对记者们的热情提问，成都世园会总规划师黄聪一一作答。他说，在园区景观设计中，方案充分依托场地自然条件，挖掘川蜀文化元素，融入新颖设计手法与园艺技术，凝练出“世园欢会、锦云花谷、摩诃涵碧、悬湖漱玉、绛溪畅游、幽篁蜀居、天府之眼、川西胜景、五洲花园和神鸟之羽”等世园十景，优美的图画与精彩纷呈的展园将在龙泉山下、绛溪河畔次第花开。

8月30日，亚洲媒体采访团成员们在锦云楼上采访成都世园会总规划师黄聪。《人民日报海外版》记者 乔宇摄

8月30日，亚洲媒体采访团成员们在锦云楼上采访成都世园会总规划师黄聪。《人民日报海外版》记者 乔宇摄

“绿色低碳”话题格外受到外媒记者们的关注。黄聪说，成都世园会积极响应双碳战略目标，通过植物碳汇、再生能源、绿色交通、绿色建筑和双碳科普五个方面，打造“低碳世园”。所有的世园会景观绿地，会后将会转化为世园公园，为东部新区提供重要的城市绿色共享空间。所有的场馆建筑和配套设施，会后将转化为公共服务建筑或产业孵化基地，实现园城功能的互补，探索世园会价值的最大化延伸。

8月30日，亚洲媒体采访团在成都世园会主会场的天府人居馆体验巴蜀文化。《中国经济周刊》记者肖翊摄

8月30日，亚洲媒体采访团在成都世园会主会场的天府人居馆体验巴蜀文化。《中国经济周刊》记者肖翊摄

伊拉克国际通讯社高级编辑雅斯敏·古米里与川剧演员互动。《中国经济周刊》记者肖翊摄

伊拉克国际通讯社高级编辑雅斯敏·古米里与川剧演员互动。《中国经济周刊》记者肖翊摄

将绿色理念与园艺艺术完美融合，成都向世界展现了园艺之美、人文之美、自然之美、科技之美。饱览园区风采之后，外媒记者们来到了天府人居馆，品盖碗茶，看川剧变脸。在独特的巴蜀文化和成都烟火气中，“公园城市 美好人居”的故事，从成都传向世界。

统筹：曹鹏程

记者：刘融

来源：人民日报客户端四川频道

(责编：崔越、刘洁妍)

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