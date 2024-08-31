四川观察

以和平与发展为路标，以共商共建共享为基石，“一带一路”倡议凝结着各国民众互利共赢的温暖。在成都举办“一带一路”媒体合作论坛期间，共建“一带一路”成果展示也同期举行，跟随记者一起来看。

记者 佘倩：在天府国际会议中心，这些文字介绍和图片记录下的历史瞬间，向来自70多个“一带一路”共建国家和地区的嘉宾们，展现共建“一带一路”重要成果。

成果展分为共商共建共享、对外交流合作等篇章，多角度展示了11年以来，共建“一带一路”倡议从理念转化为行动，从愿景转化为现实，一大批标志性项目和惠民生的“小而美”项目落地生根，切实惠及着相关各国民众。

哥伦比亚《时代报》高级内容编辑 奥拉·萨阿维德拉·阿尔瓦雷斯：我住的城市哥伦比亚波哥大正在建设地铁，这正是中国企业参与的轨道交通建设项目，得益于“一带一路”倡议，我们终于要实现多年以来的“地铁梦”了。

俄罗斯塔斯社执行编辑 叶夫根尼·扎多罗日内：共建“一带一路”倡议对当代具有重要意义。我们已经看到了很多成果，包括促进区域经济一体化，更紧密的经济联系。我相信它为多方在经济和社会发展方面都带来了更多的合作机遇。

此外，本次展览还设置了四川发展成就展区，向媒体嘉宾展现四川在构筑国际新通道、提升投资新引力、唱响国传新声音等方面，深入推进与共建“一带一路”国家全方位合作。

缅甸瑞丹伦媒体有限公司副董事长 彭敏散：我认为四川的发展对东南亚和欧洲都是至关重要的，因为它是重要的贸易枢纽。我认为四川在经济方面也是发展很好的地方。各国媒体走进四川，这将在世界范围内提高对四川的认识，促进这的贸易投资。

来源：四川观察

(责编：崔越、刘洁妍)