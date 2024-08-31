四川观察

再来关注同样在昨天（28日）启幕的2024“一带一路”媒体合作论坛。此次论坛，与会嘉宾们围绕“深化媒体合作、促进共同发展”这一主题进行分享交流，凝聚媒体合作广泛意识，为高质量共建“一带一路”贡献更多媒体力量。

本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。与会嘉宾们表示，共建“一带一路”倡议源自中国，成果和机遇属于世界。习近平主席2013年提出这一重大倡议以来，“一带一路”国际合作从无到有、蓬勃发展，收获了实打实、沉甸甸的成果，绘就了联结世界、美美与共的画卷。

埃塞俄比亚通讯社副首席执行官 内加西·安巴耶·阿拜：因为铁路的修建，埃塞俄比亚和世界相连了。铁路运输涵盖了我们进出口货物的95%，“一带一路”真的让我们获益很多，许多人的生活也因此改变。

塞尔维亚《Pecat周刊》记者 布兰科·祖约维奇：在我们当地有很多基础设施项目都是和中国合作的，比如说高速公路、铁路等等，给塞尔维亚的人民带来了巨大的收益，这是一个“双赢”的局面。

在本次论坛的开幕式上还发布了《“一带一路”媒体合作成都倡议》，对此与会嘉宾认为，媒体是展示发展成果的窗口，也是促进务实合作的纽带，应共同讲好各方合作共赢的故事，担起促进务实发展的责任，深入报道共建“一带一路”的生动实践、对世界作出的积极贡献。

匈牙利民主传媒集团执行总编辑 大卫·本奇克：我们的首要任务，是要把“一带一路”传播到更广范围，这也是我今天来到这里的意义，我们回去以后，不仅要报道“一带一路”，还要报道成都，这里非常值得一游，无论是旅游还是商务往来，都是很好的选择。

此外，媒体合作对话会、2024一带一路区域合作论坛、丝路文化发展论坛等分论坛也同时展开，期间2024“一带一路” 建设案例正式发布，成都国际铁路港、蜀道集团、五粮液集团等跻身其中。作为陆上丝绸之路和海上丝绸之路重要交汇点，四川正张开双臂，迎接更多国际合作。

科威特《政治报》记者 伊纳斯·阿瓦德：实际上，我觉得还是有非常多合作可以在科威特和成都之间来进行，包括在经济发展领域、农业水利和环境保护。未来，我认为“一带一路”论坛在推动两国经济发展上，将会发挥更大作用，同时成都也会把它的经验通过“一带一路”合作，向外传播，帮助许多国家实现更大的发展。

俄罗斯《俄罗斯报》社长 帕维尔·涅戈伊察：“一带一路”落实了非常多的项目，我认为未来绝对不止于此，因为“一带一路”不光是一个经济的联盟，它更是一个文化的，文明之间的相互交流，所以未来“一带一路”还将继续蓬勃发展下去。

2024“一带一路”媒体合作论坛是中国媒体举办的规模最大、参与国家及媒体最多的全球媒体盛会，今年首次走进成都，论坛的服务组织工作得到了嘉宾的点赞。

越南《人民报》党委常委、 编委会委员、 秘书长潘辉胜：主办方方面人民日报社、四川省委、省政府，我感觉到办会非常专业，筹备非常精心。

意大利逆流外交网站总编辑 亚历山大·比安奇：这次论坛组织得非常好，无论是昨天的开幕式，还是今天丝路文化发展论坛，我觉得在组织方面都非常成功。

来源：四川观察

(责编：崔越、刘洁妍)