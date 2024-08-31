8月30日上午，2024“一带一路”媒体合作论坛闭幕，阿拉伯主流媒体考察团在成都开始了采访调研。

进到成都大熊猫繁育研究基地星汉馆前，沙特《祖国报》观点部主任玛哈·阿卜杜拉的肩膀上还空无一物，出门时就多了一个熊猫挎包。“可爱的熊猫们简直让我心都要化了！”她拍着熊猫挎包左脸说。

“熊猫是中外沟通的纽带，也是友谊的桥梁。今天终于有机会来到熊猫故乡！”玛哈·阿卜杜拉对研究基地尽心精心的保护繁育工作印象深刻，“研究基地新馆比我想象的还要大，对野外大熊猫昭美的救护手段很专业。”

“在国内我就很好奇同一品种的生物为何做出不同的行为选择，同一生物为何会有不同特征表现，这会对它们的生活造成什么不同的影响。”卡塔尔《阿拉伯人日报》记者优素福·穆罕默德·艾哈迈德感兴趣的是动物行为学，这次参观研究基地为他的研究提供了不少一手资料。

阿拉伯主流媒体考察团在成都大熊猫繁育研究基地前合影

“我的中国朋友强烈推荐我来成都，并且一定要来金沙遗址看看另一种文明，一种古老而神秘的文明。”在成都金沙遗址博物馆游客中心，刚刚结束参观的约旦《明天报》国内新闻编辑部主任马哈茂德·塔拉瓦纳说道。

“刚一进来的遗迹馆，有一大片祭祀区考古现场，看到当时的人们如何构建自己的居住群很有趣。”对比自己家乡的展览，马哈茂德·塔拉瓦纳认为，博物馆在中国不是一个单纯的建筑，不仅是玻璃柜里的一件文物，而是一整片空间，让人更加沉浸。

金沙遗址博物馆工作人员表示，今年接待的外国游客明显多起来了，每天都有外国游客到文创店消费，“他们都特别喜欢买太阳神鸟图样的文创产品。”

阿拉伯主流媒体考察团在金沙遗址博物馆文创店前交流

在中国农业科学院都市农业研究所，采访调研团详细了解了植物工厂育种加速器的研究开发和应用。

得知研究所通过多年攻关，已经实现水稻生育期减半、65天左右收获时，毛里塔尼亚MandaRIM网站总编辑穆斯塔法·艾乐卜不禁赞叹道：“中国的农业科技发展非常先进，在农业现代化上取得的成就非常伟大。”他希望中国能把这方面的先进经验更多地传播到其他国家，改善他们的农业生产技术和人民生活现状。

经过一天半的调研采访，阿拉伯主流媒体考察团成员都对成都的文化资源和市场前景充满信心。他们表示回国后将积极推广成都，推广中国，吸引更多朋友前来体验巴蜀文化，体验美丽中国。

来源：人民日报客户端四川频道

(责编：崔越、刘洁妍)