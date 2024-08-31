人民网记者 何蒨

今年中法两国迎来建交60周年和中法文化旅游年，奥运会也在法国巴黎盛大举行。法国聚集了世界的目光，为中国前沿显示技术提供了广阔的展示平台。

7月6日，“新生万物——中国非遗与当代设计展”在法国巴黎地标卢浮宫西翼的法国装饰艺术博物馆正式开展。京东方作为该展项的显示技术合作伙伴，通过画屏、万境屏、大尺寸8K超高清显示屏等一系列顶尖显示技术产品为中外观众带来一场极具沉浸感、互动性的传统文化影像艺术级视觉盛宴。

20世纪80年代，我国显示器件主要依赖于进口。随着技术的不断进步和市场需求的增长，国内企业开始投入到显示技术的研发和生产中，努力追赶国际先进水平。21世纪初，中国的一些领先企业开始取得自主技术的突破。例如，京东方于2003年投建了中国大陆首条依靠自主技术建设的显示生产线，这标志着中国大陆结束了“无自主液晶显示屏时代”。截止2023年，京东方累计自主专利申请已超9万件，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区。

如今，全世界每四块显示屏中，就有一块显示屏来自中国品牌。中国显示产业实现了从无到有、从有到大、从大到强的华丽蜕变。

奥运会开幕式，安置在塞纳河两岸的大屏幕。人民网记者 何蒨摄

巴黎奥运会期间，中国前沿显示技术频频“点亮”赛场，巴黎成中国屏幕企业的出海“秀场”。

在奥运会开幕式、贝尔西体育馆、法兰西体育馆、球迷观赛区、市政厅广场等奥运比赛场馆以及核心区域，超过50块中国企业制造的LED显示屏被应用。艾比森光电股份有限公司副总裁赵凯表示，艾比森在巴黎奥运会部署的LED大屏主要承担实时显示任务。这些大屏产品显著特点是稳定性高且节能。据估算，一块面积达2000平方米的户外LED大屏，相较于传统屏幕，能够降低约20%的能耗。

王子公园球场是巴黎圣日耳曼足球俱乐部的主场，也是法国最著名的足球场之一。球场应用了洲明科技的行业首款SMD万级户外高亮屏，强光照射下，色彩还原依然逼真，防尘、防水、防尘、防静电。巴黎奥运多个篮球场的围栏屏是国际篮联与洲明科技联合开发的产品，达到7680赫兹超高级刷新率，还配有硅胶柔性防护罩，在球场可以有效抵抗球员或道具冲撞。

法国“科技万岁”科技创新展（vivatech）于5月22日至25日在巴黎举行。“科技万岁”是欧洲规模最大的创业和科技盛会，今年汇集了40多个国家馆、12000个初创项目和近3000家参展商，期间举办了两百余场科创活动，接待访客近20万人次。作为展会的首席显示技术支持，京东方联手战略合作伙伴OUTPUT打造创新裸眼3D装置，以中法文化交融、大会主题logo和中国传统文化等精彩内容展现，成为现场观众争相合影的“网红打卡点”。这款BOE MLED裸眼3D沉浸式显示装置采用独创的三面屏设计，无需任何辅助设备，即可实现裸眼3D的沉浸式体验。显示画面色域覆盖DCI-P3 92%以上，色彩还原真实细腻，高达7680Hz的刷新率，确保了画面的流畅性和稳定性，拍摄无频闪、无扫描纹，立面屏幕整体分辨率达3072*1536，使得每一个细节都清晰可见。

京东方裸眼3D沉浸式显示装置参加2024年法国科技创新展。京东方供图

中国屏幕显示技术所取得的成绩还得到了联合国教科文组织的认可。今年7月，基于《2024—2033年科学促进可持续发展国际十年》决议，联合国教科文组织与京东方在巴黎总部签订为期三年的合作伙伴关系协议。

联合国教科文组织自然科学助理总干事利迪娅·阿图尔·布里托在签署协议时指出，京东方在科学教育和数字技术方面具有创新能力，这对于实现联合国教科文组织的目标至关重要。我们的合作旨在通过双方共同的努力改善科学教育设施，特别是在选定的非洲国家，京东方将提供智能教育硬件设备，来配合联合国教科文组织的科学教育内容。这种协同作用能够提高课堂内外教学的效率，从而提升全球科学素养。

(责编：曹欣悦、吴成良)