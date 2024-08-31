人民网万隆8月30日电 （记者曹师韵、李培松）日前，中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室揭牌仪式在印尼万隆理工学院举行。该实验室是第一个中印尼联合科学实验室，由中国格林美股份有限公司投资，印尼万隆理工学院与中国中南大学合作建设。

8月28日，中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室揭牌仪式在印尼万隆理工学院举行。图为参与活动嘉宾合影留念。人民网记者 曹师韵摄

中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室首期投资3000万美元，由湿法冶金工程技术研究中心、新能源材料工程技术研究中心及12个研究室组成，形成了“探索性研究—小型实验研究—半工业实验研究”的三级创新研发体系。具备培养高水平硕士与博士研究生的条件与能力。

印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特表示，联合研究实验室对促进印尼矿产下游行业的创新、提升效率和推动可持续发展非常重要，希望该实验室能够成为带动国家高新技术发展的领先研究中心。

中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室内，研究人员正在工作。人民网记者 曹师韵摄

万隆理工学院校长雷尼·维拉哈迪库苏玛强调，从长远来看，循环经济是实现全球包容性增长和可持续发展的关键。“实验室的建成将推动万隆理工学院成为循环经济及可持续发展领域的领先者，进一步助力学院提升在相关领域的教育、研究和创新能力。”

格林美公司董事长许开华指出，印尼拥有丰富的矿产资源，但是缺少冶金矿业的高级人才和先进技术，联合研究实验室有利于推动印尼的相关领域技术发展，将成为印尼的科技创新基地与高级人才培养基地。“实验室是连接中印尼友谊的桥梁，有利于推动中印尼科技文化高水平合作，以绿色技术带动‘一带一路’高质量发展。”

印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特（中）参观中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室。人民网记者 曹师韵摄

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