新华社里约热内卢8月30日电（记者赵焱 王天聪）巴西总统卢拉30日接受媒体采访时表示，社交媒体X平台的拥有者埃隆·马斯克应该尊重巴西最高法院的裁决，不应冒犯巴西当局。

卢拉当日在巴西东北部城市若昂佩索阿接受当地一家电台采访时说：“来自世界任何地方的每一位在巴西投资的公民都受到巴西法律的约束。”

当地时间28日晚，巴西最高法院在其官网和社交媒体官方账户上发布了巴西最高法院大法官亚历山大·德莫赖斯签署的传唤令，要求X平台在24小时内任命该平台在巴西的新法律代表，否则将暂停该平台在巴西的服务。据巴西最高法院新闻办公室解释，德莫赖斯的命令是基于巴西法律，该法律要求外国公司在该国经营必须有法律代表。

德莫赖斯要求社交媒体X平台执行决定的最后期限是当地时间29日20时07分（北京时间30日7时07分）。X平台当地时间29日晚表示，他们没有遵守这一命令，正在等待最后期限到来后被封掉。

本月17日，X平台称，由于德莫赖斯“威胁”要逮捕X平台在巴西的法律代表，该平台为了保护员工，决定关闭其在巴西的办事处。此前，德莫赖斯曾命令X平台对传播虚假信息的账号进行封号。但X平台表示不会执行德莫赖斯的封号决定。

(责编：曹欣悦、崔越)